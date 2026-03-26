Психиатрическая экспертиза в административных производствах может создать риски злоупотреблений из-за отсутствия критериев тяжести

09:20, 26 марта 2026
В Верховной Раде обратили внимание на риски, связанные с определением невменяемости по делам об административных правонарушениях.
В Украине предлагают ввести назначение судебно-психиатрической экспертизы по делам об административных правонарушениях. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект № 15002 от 05.02.2026 опубликован на сайте Верховной Рады.

Что предлагает законопроект

Законопроектом предлагается дополнить КУоАП статьей 280-1, которой определить основания и субъектов назначения судебно-психиатрической экспертизы по делам об административных правонарушениях, а также внести соответствующие изменения в статьи 20, 38, 221, 273, 277 КУоАП, статью 19 УК Украины и часть первую статьи 71 Закона Украины «О судебной экспертизе». В связи с этим при наличии достаточных данных о возможной невменяемости лица при совершении административного правонарушения орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело, назначает судебно-психиатрическую экспертизу с согласия или по ходатайству лица, привлекаемого к ответственности, либо его законного представителя.

В случае непредоставления такого согласия протокол вместе с материалами дела не позднее 24 часов направляется в суд для дальнейшего рассмотрения.

Суд при необходимости и при наличии достаточных оснований может назначить судебно-психиатрическую экспертизу без согласия лица, но исключительно по решению суда.

Достаточными данными для этого считаются документы учреждений по оказанию психиатрической помощи или врачей-психиатров, подтверждающие предоставление психиатрической помощи, а также сведения о неадекватном поведении лица во время или после совершения правонарушения (помрачение сознания, нарушения восприятия, мышления, воли, эмоций, интеллекта или памяти).

Правовые пробелы в регулировании психиатрической экспертизы в админпроизводстве

В Дослідницькій службе Верховной Рады проанализировали законопроект и отметили, что на сегодня Кодекс Украины об административных правонарушениях не содержит норм о порядке и основаниях назначения судебно-психиатрической экспертизы в административных делах. Вместе с тем законодательство предусматривает освобождение от административной и уголовной ответственности лиц, которые во время совершения правонарушения не могли осознавать свои действия или руководить ими из-за психического состояния. Речь идет о положениях статьи 20 КУоАП и части второй статьи 19 Уголовного кодекса Украины.

Судебно-психиатрическая экспертиза в административных, гражданских делах и в уголовном производстве назначается и проводится на основаниях и в порядке, предусмотренных законом (статья 21 Закона Украины «О психиатрической помощи»).

Законопроект должен устранить эти пробелы и приблизить украинское законодательство к международным стандартам, в частности в части предотвращения необоснованного помещения лиц в медицинские учреждения для проведения экспертизы.

Ключевые замечания к законопроекту

Вместе с тем в Дослідницькій службе ВР отмечают ряд концептуальных проблем.

В частности, речь идет о необходимости согласования названия законопроекта с требованиями законодательства, согласно которым регулирование в сфере административной и уголовной ответственности должно осуществляться путем внесения изменений в соответствующие кодексы отдельными законами. Также отмечается, что действующее название не полностью отражает содержание документа, поскольку он касается не только проведения экспертизы, но и оснований ее назначения, а также изменений в УК Украины.

Также обращается внимание на концептуальную проблему предложения обобщения критериев невменяемости понятием «тяжелое психическое расстройство». Аналитики подчеркивают, что действующие нормы КУоАП и УК Украины содержат четкую дифференциацию психических состояний (хроническое заболевание, временное расстройство, слабоумие), что позволяет разграничивать невменяемость и ограниченную вменяемость. Отсутствие четких критериев «тяжести» может создать риски злоупотреблений при назначении экспертизы. Такой подход не соответствует принципу юридической определенности, являющемуся составной частью верховенства права, гарантированного Конституцией Украины.

Среди других замечаний — необходимость уточнения норм об обязанности эксперта предоставлять обоснованное письменное заключение в случаях проведения экспертизы в судебном заседании. Также законопроектом не решен вопрос участия защитника в делах о признании лица, привлекаемого к административной ответственности, невменяемым, а также о применении мер воздействия (лечения) к невменяемому лицу и т.д.

Отдельно отмечается, что положения о вступлении закона в силу не учитывают практику Конституционного Суда Украины относительно необходимости разумного срока между опубликованием закона и его введением в действие.

В итоге Дослідницькая служба Верховной Рады пришла к выводу, что урегулирование оснований назначения судебно-психиатрической экспертизы в административных делах требует дополнительной доработки. Основной акцент сделан на необходимости более четкой конкретизации правовых механизмов и гарантий защиты прав лиц, в отношении которых устанавливается состояние вменяемости или невменяемости в административном производстве.

