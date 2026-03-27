Мобилизованных работников будут учитывать при расчете рабочих мест для лиц с инвалидностью

Работодателям предлагают изменить подход к расчету штата: в Верховной Раде инициируют учёт мобилизованных работников при определении количества рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Фото: buhplatforma.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за действующего порядка расчёта среднесписочной численности работников предприятия сталкиваются с трудностями при выполнении норматива трудоустройства лиц с инвалидностью. Проблема заключается в том, что мобилизованные работники не включаются в штатную численность, которая используется для такого расчёта.

В результате среднесписочная численность работников уменьшается, что влияет на показатели, от которых зависит выполнение обязательных требований для работодателей.

Напомним, что 1 января 2026 года в Украине вступил в силу Закон №4219-IX от 15.01.2025 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд». Документ существенно обновляет правила трудоустройства лиц с инвалидностью, в частности меняет подход к расчёту норматива, порядок отчётности и систему ответственности работодателей. Отныне работодатели обязаны определять норматив трудоустройства лиц с инвалидностью ежеквартально. В таком же режиме подаётся и отчётность о его выполнении, которая входит в состав налоговой отчётности.

Новые правила относительно норматива рабочих мест

Норматив трудоустройства лиц с инвалидностью устанавливается в зависимости от среднесписочной численности штатных работников (ССЧР) за квартал:

одно рабочее место — для работодателей с ССЧР от 8 до 25 человек;

4% от ССЧР — для предприятий с численностью более 25 работников;

2% от ССЧР — для учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений, поставщиков социальных услуг, а также организаций, занимающихся обучением или реабилитацией лиц с инвалидностью.

С 2026 года работник с инвалидностью засчитывается в выполнение норматива только при одновременном соблюдении таких условий:

это основное место работы;

заработная плата превышает минимальный уровень;

продолжительность рабочего времени соответствует нормальной или адаптированной занятости.

Вместо действующих административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива вводится целевой взнос на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Администрирование взноса будут осуществлять налоговые органы, которые также будут контролировать его начисление и уплату.

Предусмотрены финансовые последствия:

7% от суммы — за несвоевременную уплату;

10% от доначисленной суммы (но не более 50% общей суммы) — в случае доначисления;

пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы недоимки.

Также установлен штраф в размере 170 грн (10 необлагаемых минимумов доходов граждан) за неподачу, несвоевременную подачу или подачу отчётности с нарушением установленной формы.

Бизнес и законодательная инициатива

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что к нему всё чаще обращаются предприниматели с практическими вопросами по применению закона №4219-IX. По его словам, после внедрения новой модели трудоустройства лиц с инвалидностью бизнес активно обращается за разъяснениями, в частности относительно учёта мобилизованных работников и тех, кто находится в отпуске.

Однако он отметил, что до сих пор отсутствуют ключевые разъяснения по реализации. В частности, непонятно, как учитывать мобилизованных работников, людей в отпуске или работу во вредных условиях.

В то же время в Верховной Раде предлагают урегулировать вопрос относительно учёта работников, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, в среднесписочной численности штатных работников при расчёте рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. Речь идёт о законопроекте №15092, которым предлагается дополнить статью 19 Закона Украины «Об основах социальной защищённости лиц с инвалидностью в Украине» соответствующей нормой.

Внесение изменений обусловлено тем, что в настоящее время мобилизованные работники фактически не учитываются в этой численности, из-за чего формально уменьшается штат, меняется расчёт норматива и автоматически возрастает нагрузка на работодателей.

В результате это создаёт дополнительное финансовое давление на предприятия, что может приводить к невыполнению требований и применению финансовых санкций.

По мнению авторов, включение мобилизованных работников в численность штата при расчёте нормативов трудоустройства позволит избежать санкций для работодателей из-за сокращения персонала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.