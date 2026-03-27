Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

Фото: buhplatforma.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через чинний порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників підприємства стикаються з труднощами під час виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Проблема полягає в тому, що мобілізовані працівники не включаються до штатної чисельності, яка використовується для такого розрахунку.

У результаті середньооблікова чисельність працівників зменшується, що впливає на показники, від яких залежить виконання обов’язкових вимог для роботодавців.

Нагадаємо, що 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності Закон №4219-IX від 15.01.2025 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю». Документ суттєво оновлює правила працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема змінює підхід до розрахунку нормативу, порядок звітності та систему відповідальності роботодавців. Відтепер роботодавці зобов’язані визначати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю щокварталу. У такому ж режимі подається і звітність про його виконання, яка входить до складу податкових розрахунків.

Нові правила щодо нормативу робочих місць

Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю встановлюється залежно від середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП) за квартал:

одне робоче місце — для роботодавців із СКШП від 8 до 25 осіб;

4% від СКШП — для підприємств із чисельністю понад 25 працівників;

2% від СКШП — для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних установ, надавачів соціальних послуг, а також організацій, що займаються навчанням або реабілітацією осіб з інвалідністю.

З 2026 року працівник з інвалідністю зараховується до виконання нормативу лише за умови одночасного дотримання таких вимог:

це основне місце роботи;

заробітна плата перевищує мінімальний рівень;

тривалість робочого часу відповідає нормальній або адаптованій зайнятості.

Замість чинних адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу запроваджується цільовий внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Адміністрування внеску здійснюватимуть податкові органи, які також контролюватимуть його нарахування та сплату.

Передбачені фінансові наслідки:

7% від суми — за несвоєчасну сплату;

10% від донарахованої суми (але не більше 50% загальної суми) — у разі донарахування;

пеня 0,1% за кожен день прострочення від суми недоїмки.

Також встановлено штраф у розмірі 170 грн (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за неподання, несвоєчасне подання або подання звітності з порушенням встановленої форми.

Бізнесу та законодавча ініціатива

Як писала «Судово-юридична газета», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до нього дедалі частіше звертаються підприємці з практичними питаннями щодо застосування закону №4219-ІХ. За його словами, після запровадження нової моделі працевлаштування осіб з інвалідністю бізнес активно звертається по роз’яснення, зокрема щодо врахування мобілізованих працівників і тих, хто перебуває у відпустках.

Однак, він наголосив депутат, досі відсутні ключові роз’яснення щодо реалізації. Зокрема, незрозуміло, як враховувати мобілізованих працівників, людей у відпустках чи роботу зі шкідливими умовами.

Водночас у Верховній Раді пропонують врегулювати питання вщодо рахування працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, у середньообліковій чисельності штатних працівників при розрахунку робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Йдеться про законопроєкт №15092, яким пропонується доповнити статтю 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» нормою.

Внесення змін зумовлено тим, що наразі мобілізовані працівники фактично не враховуються у цій чисельності, через що формально зменшується штат, змінюється розрахунок нормативу та автоматично зростає навантаження на роботодавців. У результаті це створює додатковий фінансовий тиск на підприємства, що може призводити до невиконання вимоги та застосування фінансових санкцій.

На думку авторів, включення мобілізованих працівників до чисельності штату під час розрахунку нормативів працевлаштування дозволить уникнути санкцій для роботодавців через скорочення персоналу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.