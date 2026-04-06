Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Украина взяла на себя жесткие обязательства перед международными партнерами по прозрачности налоговой системы. Согласно Меморандуму МВФ об экономической и финансовой политике и Национальной стратегии доходов, Государство должно было утвердить налоговые изменения относительно автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, еще в конце марта 2026 года. Впрочем, по состоянию на начало апреля соответствующие законодательные изменения до сих пор не приняты.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, что Украина готовится к масштабному внедрению Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Речь идет о законопроекте № 15111.

По состоянию на утро 6 апреля, на сайте Верховной Рады зарегистрировано 3 альтернативных законопроекта: 15111-1, 15111-2, 15111-3. Появление альтернативных проектов, в частности 15111-2, 15111-3, обусловлено не только цифровой реформой, но и кризисом на рынке топлива.

Проект № 15111

Правительственный проект № 15111, поданный 30 марта 2026 года, является базовым и наиболее жестким в части охвата операций. Целью законопроекта является создание правовых условий для присоединения Украины к Многостороннему соглашению DPI и обеспечения автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран.

Статья 14 НКУ дополняется понятиями «цифровая платформа», «подотчетный продавец», «активный продавец» и «вознаграждение».

Операторы платформ становятся полноценными субъектами налогового мониторинга. Они обязаны регистрироваться в ГНС и проводить надлежащую комплексную проверку (due diligence) своих пользователей.

ГНС получает право безвозмездно получать от банков сведения об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов, включая назначение платежей и идентификационные данные контрагентов.

Механизмы реализации предусматривают введение новых правил отчетности для операторов цифровых платформ, в частности, операторы цифровых платформ должны будут подавать ежегодный отчет о доходах подотчетных продавцов до 31 января года, следующего за отчетным. Полученная от платформ информация будет использоваться налоговыми органами для предзаполнения деклараций об имущественном состоянии и доходах физических лиц.

Также законопроекты предусматривают ряд новых требований для продавцов, пользующихся цифровыми платформами. Для применения льготной ставки налога в размере 5% (в случае ее использования) физическое лицо должно будет сообщить оператору платформы реквизиты специального банковского счета, на который будет зачисляться доход от соответствующей деятельности.

В то же время устанавливается предельный объем дохода для применения такого специального режима налогообложения. Доход продавца-физического лица не должен превышать 834 размера минимальной заработной платы в год. По расчетам на 2026 год это составляет примерно 7,2 млн грн.

Альтернативные законопроекты

В противовес правительственному видению появились три альтернативных проекта:

Проект № 15111-1

Концепция проекта максимально приближена к правительственной, но с уточнением процедур регистрации операторов-нерезидентов. Проект предлагает более гибкие сроки для постановки на учет и более четкое разграничение между исключенными операторами, то есть теми, кто не подпадает под отчетность.

Проект предлагает ввести электронную идентификацию нерезидентов. Так, предлагается внедрить понятие специального портального решения для операторов-нерезидентов, что позволяет им взаимодействовать с ГНС онлайн без использования сложных приложений.

Что важно, документ уточняет статус налогового агента, четко разграничив обязанности подотчетного оператора и квалифицированного оператора. Подотчетный оператор платформы начисляет или выплачивает доход от отчетной деятельности в пользу любого подотчетного продавца. При этом квалифицированный оператор платформы будет выполнять функции налогового агента исключительно в отношении доходов физических лиц – резидентов Украины, полученных от отчетной деятельности через платформу.

Кроме того, проект не содержит норму об обязательном открытии специальных банковских счетов для таких продавцов и предлагает отказаться от обязательности раскрытия банковской тайны относительно доходов продавцов, полученных через платформы. Авторы альтернативных инициатив считают, что такие изменения могут уменьшить административную нагрузку на пользователей платформ и одновременно снизить риски чрезмерного вмешательства в финансовую информацию физических лиц.

Профильный комитет Верховной Рады одобрил доработанную версию законопроекта № 15111 о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Отсутствие потребности в специальных счетах и ​​декларациях делает модель понятной миллионам украинцев, которые используют цифровые платформы для подработки или продажи собственных вещей.

Законопроект планируется предоставить для принятия за основу и в целом. Решение было поддержано 20 членами комитета.

Проект № 15111-2

Концепция альтернативного проекта заключается во внедрении поэтапного подхода к изменениям. На первом этапе спецрежим должен касаться только сфер с самыми высокими рисками тенизации — аренды недвижимости и авто, предоставления личных услуг и создания визуального контента. Такой подход позволит протестировать механизм без ущерба для малого бизнеса.

При этом авторы законопроекта предлагают отказаться от контроля за продажей товаров. То есть, отчетность не должна распространяться на сегмент продажи товаров через платформы, например, OLX, чтобы не перегружать микропредпринимательство.

Несмотря на стремление авторов проекта защитить малый бизнес, модель поэтапности противоречит Директиве ЕС 2021/514, которая требует автоматического обмена информацией, охватывающей четыре вида деятельности: аренду недвижимости, личные услуги, аренду транспортных средств и — что самое важное — продажу товаров.

Но ключевое отличие — это отмена ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС. Авторы считают, что эти взносы изымают оборотные средства независимо от прибыльности, что грозит закрытием станций в прифронтовых зонах.

Проект № 15111-3

Этот документ во многом дублирует проект 15111-2, в частности относительно поэтапности введения изменений для платформ, но предлагает другой механизм поддержки топливного рынка.

Законопроект предлагает восстановить льготный режим налогообложения топлива, действовавший в Украине до июля 2023 года. Речь идет, в частности, о снижении ставки НДС на топливо до 7% вместо действующих 20%.

Кроме того, предлагается вернуть сниженные ставки акцизного налога: для бензина и дизельного топлива — 100 евро за 1000 литров, для сжиженного газа — 52 евро за 1000 литров.

Авторы инициативы объясняют такие предложения необходимостью снизить цены на топливо для населения. По их мнению, это может стать своеобразным компенсатором для граждан на фоне усиления налогового контроля за доходами, полученными через цифровые платформы.

