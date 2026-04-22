Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

В деле № 382/2035/23 от 8 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос о возможности выселения бывшей жены из жилого дома, принадлежащего мужу на праве частной собственности. Спор касался соотношения права собственности и права на жилье, а также границ применения конструкции личного сервитута после прекращения семейных отношений.

Актуальность данной категории споров стабильно возрастает, поскольку они находятся на пересечении двух фундаментальных прав — права собственности и права на жилье. После развода бывшие члены семьи часто продолжают пользоваться жильем, что создает конфликт и требует судебного разрешения. Ситуацию усложняют дети, новые семьи и отсутствие другого жилья, поэтому суды должны оценивать не только закон, но и пропорциональность вмешательства.

Именно поэтому подход Верховного Суда к балансу этих прав является определяющим для практики.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием устранить препятствия в пользовании и распоряжении принадлежащим ему жилым домом путем выселения ответчиков.

Стороны состояли в зарегистрированном браке с 2008 года, в котором родилась дочь. Во время брака истец и его дочь были зарегистрированы в жилом доме, принадлежащем истцу на праве частной собственности (приобретен по договору дарения в 2014 году).

После расторжения брака в 2021 году ребенок остался проживать с матерью, а с истца были взысканы алименты на его содержание. В то же время ответчица продолжила проживать в спорном доме.

В дальнейшем ответчица создала новую семью с другим мужчиной, от которого родила ребенка. Несмотря на это, она вместе с новым мужем продолжила проживать в доме, принадлежащем истцу. При этом новый муж ответчицы имеет в собственности другой жилой дом, где зарегистрирован.

Истец указывал, что также создал новую семью, однако фактически лишен возможности пользоваться собственным жильем или распорядиться им (в частности, продать для приобретения другого жилья), поскольку ответчики занимают дом.

Обосновывая иск, истец указывал, что право пользования домом у ответчицы возникло как у члена семьи собственника (личный сервитут), однако после расторжения брака такое основание отпало, а следовательно — прекратилось и право пользования жильем.

Суд первой инстанции установил, что новый муж ответчицы не имеет никаких правовых оснований для пользования домом, поскольку не является и никогда не был членом семьи истца, поэтому подлежит выселению.

В то же время в отношении ответчицы суд исходил из того, что она была вселена в дом с согласия собственника, длительное время проживала в нем вместе с общим ребенком сторон, а надлежащих доказательств того, что она чинит истцу препятствия в пользовании имуществом, представлено не было. Также суд учел отсутствие доказательств наличия у нее другого жилья для проживания с ребенком.

Апелляционный суд, пересматривая дело, пришел к противоположному выводу и признал, что после расторжения брака ответчица утратила статус члена семьи собственника и не доказала наличие правовых оснований для дальнейшего проживания в доме, в связи с чем подлежит выселению вместе с новым мужем.

Была подана кассационная жалоба, которая мотивирована тем, что суд апелляционной инстанции оставил без внимания и не осуществил проверку того, является ли помещение, из которого выселяют женщину, ее «жильем» в понимании статьи 8 Конвенции.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что согласно нормам ЖК Украины предусмотрено, что никто не может быть ограничен в праве пользования жилым помещением иначе как на основаниях и в порядке, предусмотренных законом, жилищные права охраняются законом, за исключением случаев, когда они используются не по назначению или с нарушением прав других граждан.

Граждане, имеющие в частной собственности дом (часть дома), квартиру, пользуются им (ею) для личного проживания и проживания членов их семей и имеют право распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению: продавать, дарить, завещать, сдавать в аренду, обменивать, закладывать, заключать иные не запрещенные законом сделки.

Согласно частям первой, второй, четвертой статьи 156 ЖК Украины члены семьи собственника жилого дома (квартиры), проживающие совместно с ним в доме (квартире), принадлежащем ему, пользуются жилым помещением наравне с собственником дома (квартиры), если при их вселении не было иного соглашения о порядке пользования этим помещением.

Верховный Суд отметил, что статьей 391 ГК Украины предусмотрено, что собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.

Относительно сервитута Суд напомнил, что согласно статье 401 ГК Украины право пользования чужим имуществом (сервитут) может быть установлено в отношении земельного участка, других природных ресурсов (земельный сервитут) или другого недвижимого имущества для удовлетворения потребностей других лиц, которые не могут быть удовлетворены иным способом.

Сервитут может быть установлен договором, законом, завещанием или решением суда. Право пользования чужим имуществом может быть установлено в отношении другого недвижимого имущества (здания, сооружения и т.п.).

В то же время в статье 406 ГК Украины урегулирован вопрос прекращения сервитута. Так, сервитут прекращается, в частности, в случае прекращения обстоятельства, которое было основанием для установления сервитута. Сервитут может быть прекращен по решению суда по требованию собственника имущества при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение. Сервитут может быть прекращен и в других случаях, установленных законом.

Также ВС подчеркнул: «Следовательно, при решении вопроса о прекращении права пользования члена семьи собственника жилья, суды должны учитывать как формальные основания, предусмотренные статьей 406 ГК Украины, так и принимать во внимание, что сам факт прекращения семейных отношений с собственником дома (квартиры) не лишает их права пользования занимаемым помещением, и разрешать спор с учетом баланса интересов сторон».

Решение о выселении будет составлять нарушение статьи 8 Конвенции, если только оно не принято «в соответствии с законом». Выражение «в соответствии с законом» не только требует, чтобы оспариваемая мера основывалась на национальном законодательстве, но и касается качества такого закона. В частности, положения закона должны быть достаточно четкими по своему формулированию и предоставлять средства юридической защиты от произвольного применения. Кроме того, любое лицо, которому угрожает выселение, в принципе должно иметь возможность, чтобы пропорциональность соответствующей меры была определена судом. В частности, если были приведены соответствующие аргументы относительно пропорциональности вмешательства, национальные суды должны тщательно их рассмотреть и предоставить надлежащее обоснование.

Утрата жилья является наиболее крайней формой вмешательства в право на уважение к жилью (решение ЕСПЧ от 13 мая 2008 года по делу «МакКенн против Соединенного Королевства» («McCann v. the United Kingdom»), заявление № 19009/04, пункт 50).

ВС отметил, что вмешательство государства является нарушением статьи 8 Конвенции, если оно не преследует законную цель, одну или несколько, перечисленных в пункте 2 статьи 8, не осуществляется «в соответствии с законом» и не может рассматриваться как «необходимое в демократическом обществе».

Таким образом, даже если законное право на занятие жилого помещения прекращено, лицо вправе иметь возможность, чтобы его выселение было оценено судом на предмет пропорциональности в свете соответствующих принципов статьи 8 Конвенции.

Суд разъяснил, что выселение лица из жилья без предоставления другого жилого помещения возможно при условии, что такое вмешательство в право лица на уважение к частной жизни и права на жилье, предусмотрено законом, преследует легитимную цель и является необходимым в демократическом обществе.

Верховный Суд установил, что бывшая жена истца приобрела право пользования домом как член семьи, однако после расторжения брака утратила статус члена семьи и не доказала правомерность дальнейшего пользования вопреки воле собственника.

Суд согласился с тем, что апелляционный суд правильно оценил баланс конкурирующих интересов собственника дома и его бывшей жены, которая создала новую семью с другим мужчиной.

ВС обратил внимание, что истец, как собственник имущества, имеет право на мирное владение и распоряжение имуществом, которое нарушается ответчиком из-за недопуска к жилому дому. Суд отдельно отметил, что собственник дома не имеет предусмотренной законом обязанности обеспечивать ответчиков жильем.

Подводя итог, Верховный Суд оставил в силе решение апелляционного суда о выселении бывшей жены, поскольку в данном деле она не доказала наличие правовых оснований для дальнейшего пользования жильем. В то же время суд подчеркнул, что прекращение семейных отношений само по себе не является автоматическим основанием для выселения, и каждый такой спор требует оценки баланса интересов.

Данная позиция имеет ключевое значение для практики, поскольку четко определяет, что защита права собственности возможна даже в отношении бывших членов семьи, но только при условии соблюдения стандартов Конвенции и надлежащего обоснования пропорциональности выселения.

