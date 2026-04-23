Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 757/25789/25-ц по кассационной жалобе Главного управления Государственной налоговой службы в Черкасской области на решение Соломенского районного суда города Киева от 04 августа 2025 года и постановление Киевского апелляционного суда от 30 сентября 2025 года.

По данным дела, ГНС просиласуд обязать ПАО АБ «Укргазбанк» раскрыть информацию, составляющую банковскую тайну, а именно — данные о движении средств, контрагентах и назначении платежей по счетам физического лица-плательщика налогов за период деятельности без государственной регистрации с 01 января 2018 года по 26 ноября 2019 года. Запрашиваемая информация была необходима для проведения налоговой проверки.

В обосновании заявленных требований ГНС указала, что процессуальные документы о начале проверки и соответствующие запросы были направлены плательщику налогов заказным письмом, однако возвращены из-за истечения срока хранения. Запрашиваемые документы предоставлены не были. ГУ ГНС настаивало, что информация о движении средств является ключевой для установления реальных доходов и результатов деятельности, однако такая информация относится к банковской тайне и может быть получена исключительно на основании судебного решения.

Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении требований

Решением Соломенского районного суда города Киева от 04 августа 2025 года, которое оставил без изменений Киевский апелляционный суд постановлением от 30 сентября 2025 года, в удовлетворении заявления ГУ ГНС в Черкасской области отказано.

Суд первой инстанции указал, что в заявлении не приведено достаточного обоснования необходимости раскрытия информации, составляющей банковскую тайну. Налоговый орган фактически ограничился общим ссыланием на свои полномочия по доступу к такой информации.

Кроме того, суд пришёл к выводу, что ГУ ГНС в Черкасской области не доказало принятие всех предусмотренных законом мер для получения необходимых данных иным способом и не подтвердило невозможность их получения во внесудебном порядке.

Киевский апелляционный суд, согласившись с выводами Соломенского районного суда об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о раскрытии банковской тайны, одновременно указал на ошибочность ссылок суда первой инстанции на отсутствие факта обращения заявителя в банк с целью получения информации, содержащей банковскую тайну, во внесудебном порядке. Вместе с тем апелляционный суд отметил, что указанное не является основанием для отмены правильного по сути решения об отказе в удовлетворении заявления.

Позиция Верховного Суда

В рамках кассационного обжалования Верховный Суд проверял законность решений судов предыдущих инстанций в пределах доводов кассационной жалобы и требований, по которым было открыто кассационное производство.

Верховный Суд подчеркнул, что банковская тайна является специально защищённой законом информацией, а её раскрытие является исключением из общего правила конфиденциальности банковских операций и возможно только при соблюдении чётко определённой процедуры и наличии достаточных правовых оснований. В соответствии с частью первой статьи 1076 Гражданского кодекса Украины банк гарантирует тайну банковского счёта, операций по счёту и сведений о клиенте. Сведения об операциях и счетах могут предоставляться только самим клиентам или их представителям. Иным лицам, включая органы государственной власти, их должностных и служебных лиц, такие сведения могут предоставляться исключительно в случаях и порядке, установленных законом о банках и банковской деятельности.

Верховный Суд указал, что в соответствии с подпунктами 20.1.4, 20.1.5 пункта 20.1 статьи 20 Налогового кодекса Украины контролирующие органы имеют право получать от банков информацию о счетах налогоплательщиков, однако сведения об объёме и движении средств могут быть предоставлены исключительно на основании решения суда.

Суд отметил, что сам факт неподачи налоговой отчётности или необходимость проверки правильности начисления и уплаты налогов является основанием для назначения налоговой проверки, но не является автоматическим основанием для раскрытия банковской тайны.

Также Суд подчеркнул, что сам факт проведения налоговой проверки или необходимость контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов не является автоматически достаточным основанием для доступа к банковской тайне. Такое право возникает лишь при условии доказанности налоговым органом реальной необходимости получения соответствующей информации и невозможности установить нужные данные иным способом. Этот подход согласуется с ранее сформированной практикой Верховного Суда.

Верховный Суд пришёл к выводу, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы ГУ ГНС в Черкасской области нет. Кассационная жалоба ГУ ГНС в Черкасской области оставлена без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

