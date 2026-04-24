Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

Государство обязано обеспечивать надлежащую защиту прав ребенка при заключении сделок в отношении недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости. Статья 177 Семейного кодекса и статья 12 Закона «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей» требуют предварительного разрешения органа опеки и попечительства на любое действие с имуществом, где ребенок является собственником или пользователем. Также важным шагом к упрощению процедур стало принятие Закона № 4824-IX от 25 марта 2026 года, согласно которому безвозмездное приобретение имущества ребенком, например, дарение ему квартиры, не требует разрешения ООП.

В то же время судебная практика Верховного Суда 2025–2026 годов демонстрирует, что наличие ребенка в жилом помещении не является автоматическим предохранителем от отчуждения имущества, а каждое дело требует доказательства реального нарушения прав. Разберем последние законодательные изменения, разъяснения госорганов и судебных позиций, определяющих судьбу недвижимости с участием детей.

Разъяснения органов юстиции: стандарты нотариальных действий

Согласно разъяснению Межрегионального управления юстиции от 20 апреля 2026 года, главным принципом остается недопустимость уменьшения или ограничения жилищных прав и интересов детей.

Для отчуждения недвижимого имущества, собственником или пользователем которого является ребенок, предварительное разрешение органа опеки и попечительства обязательно и не имеет альтернативы.

Согласно статье 177 Семейного кодекса Украины, родители (усыновители) или опекуны не имеют права без предварительного согласия органа опеки совершать следующие действия от имени ребенка:

Отказ от имущественных прав, в частности вещных прав на недвижимость, подлежащих регистрации.

Выдача письменных обязательств от имени малолетнего ребенка.

Заключение сделок в отношении жилья и земельных участков, где ребенок является собственником или пользователем.

Отчуждение, раздел или выдел недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства и ценного движимого имущества (в частности, транспортных средств).

Разрешение предоставляется в течение одного месяца после тщательной проверки, которая должна подтвердить гарантированное сохранение права ребенка на жилье. В случае выявления рисков орган опеки имеет право не только отказать в предоставлении согласия, но и одновременно обратиться к нотариусу для наложения запрета на отчуждение такого имущества.

Нотариус при удостоверении сделок обязан определять объем гражданской дееспособности малолетних и несовершеннолетних лиц. При совершении сделки в отношении недвижимого имущества малолетнего ребенка одним из родителей необходимым условием является письменное нотариально удостоверенное согласие второго родителя.

Должностные лица органов опеки и попечительства несут персональную ответственность за обеспечение и защиту прав и законных интересов детей при предоставлении разрешений на совершение сделок в отношении их имущества.

Закон № 4824-IX

Закон внес важные изменения в ст. 177 Семейного кодекса, уточняя процедуры управления имуществом ребенка.

Установлено, что разрешение органа опеки необходимо не только для отчуждения объектов жилой недвижимости, но и для земельных участков, на которых они расположены, если ребенок является их собственником или пользователем.

Важное изменение — сделки, по которым ребенок приобретает имущество безвозмездно, совершаются без предоставления разрешения органа опеки и попечительства.

Если один из родителей находится в плену, интернирован, пропал без вести или не участвует в воспитании более 6 месяцев, сделки могут совершаться без его согласия.

Анализ судебной практики

Постановление ВС от 14.01.2026 года по делу № 127/6019/24 подтверждает подход судов к признанию договора мены недействительным из-за нарушения запретов для родителей отчуждать жилье ребенка без разрешения органа опеки. Мать, лишенная родительских прав, обменяла квартиру, где ребенок был зарегистрирован с 2012 года, без разрешения органа опеки. Верховный Суд подчеркивает, что орган опеки не дал разрешения на отчуждение жилого помещения, где возникло право пользования ребенка, что нарушило требования ст. 177 СК Украины.

Отсутствие разрешения не является автоматическим основанием для признания договора недействительным, но в сочетании с фактическим отчуждением жилого помещения, которое было единственным местом пользования/проживания ребенка, такой поступок противоречит Закону «Об охране детства», а также ст. 12 Закона «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей», что открывает судебную возможность для признания сделки недействительной.

Когда отсутствие разрешения органа опеки не отменяет договор?

Постановление Верховного Суда от 20.02.2026 года по делу № 205/688/23 свидетельствует, что отсутствие регистрации приравнивается к отсутствию защиты. Отец оспаривал продажу квартиры матерью ребенка, утверждая, что они проживали там одной семьей и ребенок имел право пользования. Однако ребенок не был зарегистрирован в этой квартире, а его право проживания по другому адресу не было опровергнуто. Кроме того, на момент приобретения квартиры отец состоял в браке с другой женщиной, что исключает возникновение права совместной собственности.

ВС отметил, что сам факт отсутствия разрешения органа опеки не является автоматическим основанием для признания договора недействительным. Если ребенок потеряет свои жилищные права, например, останется без жилья, — это дает основания для признания сделки недействительной. Если же права ребенка не сужены, а только отсутствует разрешение — это уже другой случай, где суд не может считать сделку однозначно недействительной.

Этот кейс разграничивает подходы в спорах по сделкам с имуществом, в которых могут быть затронуты права ребенка.

Если сделка была заключена без разрешения органа опеки и попечительства и при этом установлено фактическое сужение жилищных или имущественных прав ребенка, суд может прийти к выводу о недействительности такого договора.

В случаях, когда разрешение органа опеки и попечительства не получено, но отсутствуют доказательства нарушения прав или интересов ребенка, суды, как правило, исходят из принципа презумпции правомерности сделки и оставляют договор в силе.

В постановлении от 01.12.2025 № 317/5530/23 Верховный Суд ответил на вопрос, имеют ли права на имущество, приобретенное за кредитные средства, дети, рожденные после кредита. Мать пыталась отменить регистрацию права собственности банка на дом, утверждая, что не было разрешения органа опеки на отчуждение жилья, где проживает дочь. Ипотечный договор был заключен в 2008 году, а ребенок родился только в 2016-м. На момент совершения регистрационных действий ребенок приобрел право пользования только как член семьи собственника, которое сохраняется во время ипотеки, но не требует разрешения на регистрацию права собственности за банком, так как ипотека была совершена задолго до ее рождения. Поскольку ребенок родился уже после заключения ипотечного договора, он не был собственником имущества и зарегистрирован по адресу дома только после регистрации в нем, поэтому перерегистрация собственника за банком не меняет его права члена семьи собственника пользоваться жильем по статье 405 ГК Украины. Следовательно, сообщение об отсутствии разрешения органа опеки не признается самостоятельным основанием для отмены регистрации.

В постановлении от 10.12.2025 по делу № 201/9425/18 Верховный Суд сформулировал подход к оценке добросовестности покупателя недвижимости. Обстоятельства дела заключались в том, что мужчина в 2012 году продал долю квартиры без фактического согласия жены, так как ее подпись в документах оказалась поддельной. Жена узнала об этом только в 2018 году, найдя договор в сейфе уже после смерти мужа. Верховный Суд оставил в силе решение о недействительности договора, подтвердив, что распоряжение общим имуществом без согласия второго супруга является основанием для недействительности, если покупатель действовал недобросовестно.

Почему покупателя признали недобросовестным? Лицо покупало не отдельную квартиру, а только долю. Суд указал, что покупатель не мог не знать, что в квартире живет семья. Пассивное поведение покупателя, а именно непроверка реального согласия жены, с которой придется жить в одной квартире, свидетельствует о недобросовестности. На момент продажи в квартире проживала малолетняя дочь. Отчуждение доли квартиры, которая является единственным местом проживания ребенка, без разрешения органа опеки и попечительства — это прямое нарушение закона. Даже если ребенок не является собственником, он является пользователем, и его право на жилье должно быть защищено.

Ответчики настаивали на нарушениях сроков исковой давности, так как прошло слишком много времени с 2012 по 2018 год. ВС, в свою очередь, отметил, что течение исковой давности начинается не с момента заключения договора, а со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права. Поскольку договор хранился в сейфе, а покупатель не заявлял о своих правах 6 лет, суд признал, что истица узнала о нем только в 2018 году.

Продажа недвижимости, принадлежащей ребенку

Защита имущественных прав ребенка при отчуждении недвижимости — это сложный процесс. Когда родители планируют продать квартиру, доля в которой принадлежит ребенку, ключевым этапом становится получение разрешения от службы по делам детей. Главное требование государства — условия проживания ребенка не должны ухудшиться, а его имущественная доля не должна уменьшиться.

Процесс начинается с визита к ответственному работнику органа опеки и попечительства. На этом этапе специалист анализирует документы и предоставляет индивидуальную консультацию.

Самый важный момент — подтверждение того, что ребенок не останется без собственности.

Если планируется покупка нового жилья, родители подают предварительный договор купли-продажи. Из него должно быть четко видно, что доля ребенка в новом объекте будет не меньше предыдущей.

Разрешается предоставление договоров инвестирования в новостройки, если они заключены в интересах ребенка. В таком случае дополнительно предоставляются доказательства того, что ребенок фактически обеспечен жильем по другому адресу на время строительства.

Ребенку может быть заранее подарена доля в другом объекте недвижимости, перекрывающая стоимость и площадь продаваемой доли.

Важно: Письменные пояснения без документального подтверждения намерений (без предварительных договоров) часто становятся причиной отказа. Орган опеки не может полагаться только на слова о будущих планах.

Официальная процедура подачи документов обычно происходит через Центр предоставления административных услуг.

Родители подают заявление с полным пакетом приложений. Служба по делам детей проводит проверку и готовит проект решения. Окончательное решение принимается исполкомом или администрацией. Заявитель получает уведомление о готовности решения (чаще всего — через СМС).

Самая распространенная практика — это одновременное заключение двух договоров у нотариуса. В один и тот же день подписывается договор купли-продажи старого жилья и договор покупки нового. Это является гарантией сохранения прав ребенка, поскольку нотариус контролирует выполнение условий, указанных в разрешении органа опеки.

