Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Дела о неплатежеспособности физических лиц в Украине все чаще становятся предметом правовых споров относительно соотношения реальной задолженности и ее возможного искусственного формирования. Одним из ключевых вопросов в этой категории дел остается оценка доказательственной силы долговой расписки. Может ли долговая расписка как письменный документ сама по себе быть достаточным основанием для включения требований кредитора в реестр требований кредиторов на значительные суммы при отсутствии надлежащего подтверждения факта реального финансового обязательства.

«Судебно-юридическая газета» продолжает серию публикаций, посвященных интересным решениям по делам о неплатежеспособности. Анализируем Топ-5 кейсов ВС, и сегодня в фокусе — постановление Палаты по рассмотрению дел о банкротстве КХС ВС по делу № 902/221/22, в котором речь идет о повышенном стандарте доказывания в делах о банкротстве.

Расписка — это не абсолютное доказательство

Одной из наиболее распространенных схем в делах о неплатежеспособности физических лиц является создание искусственной кредиторской задолженности с помощью расписок. Подобные действия могут быть направлены на изменение баланса голосов в процедуре банкротства или на создание предпосылок для перераспределения активов должника, что потенциально влияет на права реальных кредиторов.

Предметом рассмотрения и в этом деле стало заявление кредитора о признании денежных требований к должнице-физическому лицу в размере 5 000 000,00 грн, возникших на основании договора беспроцентного займа и соответствующей расписки.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в признании этих требований, поскольку другой кредитор выразил обоснованные сомнения в реальности долга, а заявитель не смог подтвердить свою финансовую состоятельность предоставить такую значительную сумму. Верховный Суд сформулировал важные выводы относительно применения норм ГК Украины и КУпПБ.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что рассмотрение кредиторских требований в процедуре банкротства существенно отличается от обычного искового производства. В делах о неплатежеспособности существует высокий риск недобросовестного поведения кредитора и должника с целью создания фиктивной задолженности для влияния на собрание кредиторов и ликвидационную массу, что в конечном итоге будет влиять на объем удовлетворенных требований.

Судебная палата ВС разъяснила, что специфика банкротства требует проверки не только формы, но и содержания — реальности передачи денежных средств. Это необходимо для защиты прав добросовестных кредиторов.

В случае сомнений сторон одного только договора займа или расписки недостаточно. Кредитор должен предоставить документальное подтверждение источников происхождения средств.

В данном деле решения были мотивированы тем, что требование кредитора имеет признаки фиктивности, при этом заявитель фактически не доказал надлежащими письменными доказательствами свое требование. Так, предоставленные по запросу суда Главным управлением государственной налоговой службы сведения свидетельствуют, что сумма дохода, задекларированного в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, составляет 788 489,00 гривен, что явно не соответствовало возможности одолжить 5 млн грн.

В данном деле кредитор пытался отказаться предоставлять данные о доходах, ссылаясь на коммерческую тайну. Суд такую позицию отклонил, отметив, что обязанность доказывания обоснованности требований лежит именно на заявителе.

Заявитель апеллировал к тому, что договор займа является действующим, а значит, согласно ст. 204 ГК Украины, его требования правомерны. Однако Верховный Суд отметил, что презумпция правомерности сделки не опровергает обязанности кредитора предоставить совокупность доказательств в обоснование требований в деле о банкротстве.

Суд может дать правовую оценку реальности обязательств, не исследуя недействительность самой сделки (что выходит за пределы рассмотрения заявления с требованиями), а основываясь на финансовой состоятельности кредитора.

Согласно ст. 1046 ГК Украины, договор займа является реальным и считается заключенным с момента передачи денег. Расписка подтверждает как заключение договора, так и факт получения денежных средств. Однако в банкротстве обязанность суда — проверить, действительно ли эти средства существовали у кредитора и были ли они переданы.

Важно: Наличие официальных доходов у кредитора становится важным для защиты его требований в суде. Суд имеет право самостоятельно истребовать сведения и обязывать кредитора явиться лично для объяснений. Ссылку кредитора на то, что его доходы являются коммерческой тайной, суд отклоняет как несоразмерную интересам процедуры неплатежеспособности.

