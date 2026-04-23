Конкурсные vs текущие: ВС определил статус требований в случае признания сделки недействительной после открытия банкротства

Верховный Суд разъяснил, почему дата заключения оспариваемого договора не является определяющей для классификации кредиторских требований.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Классификация кредиторских требований как конкурсных или текущих является важным вопросом в процедуре банкротства, от которого напрямую зависит очередность удовлетворения претензий и реальность получения средств кредитором. Разграничение этих статусов определяет динамику всей процедуры, однако на практике моменты возникновения обязательств часто становятся предметом споров.

«Судебно-юридическая газета» продолжает анализ интересных кейсов Верховного Суда, влияющих на практику разрешения споров в делах о неплатежеспособности. Сегодня рассмотрим постановление Палаты для рассмотрения дел о банкротстве КХС ВС по делу № 906/43/22 относительно правовой природы требований, возникающих вследствие недействительности договоров.

Судебное решение о признании сделки недействительной — юридический факт, создающий новое текущее обязательство

ВС рассматривал вопрос о правовой природе кондикционных обязательств — возврата безосновательно приобретенного имущества. Спор возник вокруг требований кредитора на сумму более 216 млн грн. Производство по делу о банкротстве должника было открыто в феврале 2022 года. Кредитор заявил требования, основывавшиеся на договорах купли-продажи и финансовой помощи, заключенных еще в 2018–2021 годах.

Однако уже после открытия дела о банкротстве ряд этих договоров были признаны судом недействительными в рамках отдельных исковых производств. Поскольку реституция не применялась, кредитор заявил требования о возврате безосновательно полученных средств. Распорядитель имущества и инициирующий кредитор настаивали на том, что обязательство должника вернуть имущество, полученное по недействительной сделке, возникает у лица с момента вступления в законную силу судебного решения о признании такой сделки недействительной. Соответственно, и денежные требования кредитора должны считаться текущими, а не конкурсными.

Позиция Верховного Суда

Суды первой и апелляционной инстанций признали требования кредитора конкурсными, поскольку средства перечислялись до открытия банкротства, и обязательство по их возврату возникло в момент фактического получения средств должником. Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменив определение суда первой инстанции и постановление апелляции в части признания требований кредитора. Направил дело в этой части на новое рассмотрение в хозяйственный суд.

Палата ВС отметила, что конкурсные кредиторы — это кредиторы по требованиям к должнику, возникшим до открытия производства по делу о банкротстве и исполнение которых не обеспечено залогом имущества должника, а текущие кредиторы — кредиторы по требованиям к должнику, возникшим после открытия производства по делу о банкротстве.

До момента признания сделки недействительной в судебном порядке она считается правомерной. Следовательно, должник не может считаться имеющим безусловную обязанность вернуть имущество, пока правовое основание (договор) не отпало.

Именно решение суда, которым установлена недействительность сделки и факт безосновательности владения имуществом, является тем юридическим фактом, который порождает обязательство по возврату средств.

Важно: денежные требования, вытекающие из факта признания оспариваемой сделки недействительной, имеют текущий характер, если презумпция правомерности договора была опровергнута (судебное решение вступило в силу) после открытия производства по делу о банкротстве. То есть, статус требований зависит не от даты перечисления денег, а от даты вступления в силу решения суда о недействительности договора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.