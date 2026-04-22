Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Процедура банкротства должна работать как четкий и последовательный механизм, завершающийся справедливым распределением ресурсов. Однако на практике часто возникает ситуация, когда должник, найдя средства для погашения долгов, пытается прекратить производство по делу, оставляя арбитражного управляющего с неоплаченными счетами.

«Судебно-юридическая газета» продолжает анализ Топ-5 решений Верховного Суда 2026 года по делам о неплатежеспособности. В этот раз в фокусе — вопрос, является ли удовлетворение требований кредиторов завершением процедуры ликвидации.

В постановлении от 21 января 2026 года по делу № 927/149/22 Верховный Суд дал ответ на вопрос, может ли полное погашение долгов перед кредиторами стать основанием для закрытия дела о банкротстве, если арбитражный управляющий остался без оплаты.

Возражения арбитражного управляющего против закрытия производства

Единственный кредитор должника полностью погасил свои требования, после чего уполномоченное лицо учредителей должника сразу подало ходатайство о закрытии производства на основании п. 5 ч. 1 ст. 90 КУзПБ.

Ликвидатор, арбитражная управляющая возражала против закрытия производства. Позиция ликвидатора основывалась на том, что, несмотря на погашение требований кредитора, остались непогашенными ее денежное вознаграждение и понесенные расходы ликвидационной процедуры. Суд первой инстанции поддержал ликвидатора и отказал в закрытии производства.

Тем не менее, апелляционный суд отменил определение и закрыл производство, считая, что погашение требований кредиторов — императивное основание, а вопрос вознаграждения ликвидатора можно отложить. Свою позицию апелляционный суд объяснил тем, что при условии погашения требований кредиторов в деле о банкротстве предписания части седьмой статьи 41, пункта 5 части первой статьи 90 КУзПБ подлежат применению судом независимо от наличия других факторов, таких как: наличие в деле нерешенных заявх, жалоб и ходатайств, обжалование процессуальных документов в судах высших инстанций, наличие решения собрания (комитета) кредиторов о продлении ликвидационной процедуры или непогашение денежного вознаграждения и расходов арбитражного управляющего и т.д.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в составе Кассационного хозяйственного суда отменил постановление апелляции и оставил в силе определение суда первой инстанции, приведя обоснование недопустимости преждевременного прекращения дела.

Верховный суд пришел к выводу, что погашение долгов — не финал производства о банкротстве. Полное удовлетворение требований кредиторов не является автоматическим основанием для немедленного закрытия дела. Пока не решен вопрос оплаты труда арбитражного управляющего, процедура не может быть завершена.

Верховный Суд сослался на ст. 43 Конституции Украины, провозглашающую право каждого на заработную плату не ниже определенной законом и запрещающую принудительный труд. Арбитражный управляющий как субъект независимой профессиональной деятельности осуществляет полномочия исключительно на платной основе.

В соответствии с ч. 6 ст. 30 КУзПБ, отчет о начислении вознаграждения и расходов подается арбитражным управляющим в суд, рассматривается им и утверждается определением. Суд постановил: рассмотрение этого отчета является обязательной предпосылкой закрытия производства, независимо от оснований такого закрытия.

Закрытие дела без решения вопроса оплаты труда заставляло бы арбитражного управляющего обращаться в суд с новым иском. Верховный Суд указал, что определение источников покрытия расходов непосредственно в рамках дела о банкротстве соответствует принципу процессуальной экономии.

Кто платит, если средств нет?

ВС напомнил структуру источников оплаты согласно ст. 30 КУзПБ:

Авансирование заявителем.

Средства от хозяйственной деятельности должника.

Средства от продажи имущества.

Средства фонда кредиторов.

Если производство закрывается по причине погашения долгов и средств на спецсчетах нет, бремя оплаты вознаграждения ликвидатора с учетом принципа пропорциональности удовлетворения требований кредиторов возлагается на кредиторов в деле о банкротстве пропорционально размеру признанных кредиторских требований при наличии на то правовых оснований.

Кроме того, ВС обратил внимание на важную процессуальную деталь. Закрытие по ч. 7 ст. 41 КУзПБ, то есть после удовлетворения требований собственником или третьим лицом, возможно только до признания должника банкротом.

В ликвидационной процедуре, то есть после признания банкротом, закрытие производства происходит исключительно на основании п. 5 ч. 1 ст. 90 КУзПБ.

Важно: ВС разграничивает понятия «удовлетворение требований кредиторов» и «завершение процедуры банкротства», обеспечивая баланс интересов всех участников процесса. Закрытие производства по п. 5 ч. 1 ст. 90 КУзПБ невозможно без предварительного утверждения отчета о вознаграждении. Тем не менее, арбитражным управляющим следует помнить: оплате подлежит только фактически выполненная и доказанная работа, а не календарное время пребывания в статусе ликвидатора.

Если активов должника недостаточно для покрытия расходов на ликвидацию, эти расходы возлагаются на кредиторов пропорционально размеру их удовлетворенных требований.

С позицией ВС относительно возможности обжаловать «искусственное» банкротство на поздних стадиях процесса читайте в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты».

