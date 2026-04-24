Кабмин пересмотрел размер вознаграждений для государственных исполнителей: сколько они заработают

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции распределения исполнительного сбора между государственными исполнителями.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2026 г. № 502 внесены изменения в «Порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям и их размеров и размера основного вознаграждения частного исполнителя», который был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 г. № 643.

Согласно обновленному пункту 3 Порядка, устанавливается четкая дифференциация выплат для рядовых исполнителей:

40% от суммы исполнительного сбора — будут получать государственные исполнители отделов ГИС межрегиональных управлений Минюста.

25% от суммы исполнительного сбора — предусмотрено для государственных исполнителей отдела принудительного исполнения решений управлений обеспечения принудительного исполнения решений межрегиональных управлений Минюста, отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста.

Постановление также четко регламентирует «коллективное вознаграждение» для руководящего звена. Теперь начальники отделов имеют прямой финансовый интерес в том, чтобы их подчиненные работали результативно:

Начальник отдела ГИС: 4% от общей суммы сбора, взысканного всем отделом.

Начальник отдела принудительного исполнения решений управления: 3% от сбора, взысканного отделом.

Заместители: будут получать 2% (если заместитель один) или по 1% (если их несколько) от результатов работы отдела.

Важным нюансом является то, что руководители, которые лично ведут исполнительные производства, имеют право на двойную выплату: и как управленцы (общий процент отдела), и как исполнители (согласно ставкам 40% или 25%).

Помимо финансовых вопросов, постановление № 502 вносит изменения в иерархию отчетности и структуру управления, в частности:

Из текста Порядка исключены отдельные упоминания о специфическом статусе отделов принудительного исполнения решений в городе Киеве. Это свидетельствует об унификации стандартов для столицы и регионов.

Упрощена система формирования отчетности по выплатам вознаграждений, что должно уменьшить бюрократическую нагрузку на управления.

Постановление вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

