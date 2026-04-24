Кабмін переглянув розмір винагород для державних виконавців: скільки вони зароблять

16:00, 24 квітня 2026
Кабінет Міністрів України затвердив нові пропорції розподілу виконавчого збору між державними виконавцями.
Кабмін переглянув розмір винагород для державних виконавців: скільки вони зароблять
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2026 р. № 502 внесені зміни, до “Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця”, який був затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643.  

Згідно з оновленим пунктом 3 Порядку, встановлюється чітка диференціація виплат для рядових виконавців:

40% від суми виконавчого збору — отримуватимуть державні виконавці відділів ДВС міжрегіональних управлінь Мін'юсту.

25% від суми виконавчого збору — передбачено для державних виконавців відділу примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Мін’юсту, відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту.

Постанова також чітко регламентує «колективну винагороду» для керівної ланки. Тепер начальники відділів мають прямий фінансовий інтерес у тому, щоб їхні підлеглі працювали результативно:

Начальник відділу ДВС: 4% від загальної суми збору, стягнутого всім відділом.

Начальник  відділу примусового виконання рішень управління: 3% від збору стягнутого відділом.

Заступники: отримуватимуть 2% (якщо заступник один) або по 1% (якщо їх декілька) від результатів роботи відділу.

Важливим нюансом є те, що керівники, які власноруч ведуть виконавчі провадження, мають право на подвійну виплату: і як управлінці (загальний відсоток відділу), і як виконавці (згідно зі ставками 40% або 25%).

Окрім фінансових питань, постанова № 502 вносить зміни в ієрархію звітності та структуру управління, зокрема:

  • З тексту Порядку виключено окремі згадки про специфічний статус відділів примусового виконання рішень у місті Києві. Це свідчить про уніфікацію стандартів для столиці та регіонів.
  • Спрощено систему формування звітності щодо виплат винагород, що має зменшити бюрократичне навантаження на управління.

Постанова набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем її опублікування.

Кабінет Міністрів України держвиконавець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кабмін переглянув розмір винагород для державних виконавців: скільки вони зароблять

Кабінет Міністрів України затвердив нові пропорції розподілу виконавчого збору між державними виконавцями.

Командир відповідає за підлеглих: справа про смерть мобілізованого може стати прецедентом

Справи про перевищення повноважень працівниками ТЦК регулярно з’являються у новинах: чи змінить ситуацію судовий розгляд справи про смерть мобілізованого.

Боргова розписка не гарантує визнання вимог у справі про банкрутство: позиція ВС

Верховний Суд вимагає підвищеного стандарту доказування для кредиторів із розписками.

Роботодавцям доведеться переглянути назви посад: що змінює реєстр кваліфікацій для бізнесу з 2 травня

2 травня стартує запуск Єдиного реєстру кваліфікацій, що змінює правила визначення професій, кваліфікацій та трудових функцій.

Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

