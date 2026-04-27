Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

Государственная налоговая служба Украины предоставила комплексное разъяснение по ключевым вопросам администрирования налогов в 2026 году. Документ охватывает широкий спектр практических аспектов — от особенностей ведения учета плательщиками единого налога до процедур подтверждения и апостилирования документов при декларировании иностранных доходов.

В ГНС отмечают, что разъяснения преследуют цель систематизировать подходы к налоговому администрированию и уменьшить количество ошибок плательщиков при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Для бизнеса и самозанятых лиц эти положения фактически формируют ориентир для корректного структурирования операций с нерезидентами и минимизации рисков применения финансовых санкций в случае налоговых нарушений.

Упрощенная система налогообложения: авансы и безнадежная задолженность

Для плательщиков единого налога 3-й группы актуальным остается вопрос корректного учета авансовых платежей и дебиторской задолженности в рамках хозяйственных операций с одним контрагентом.

Зачет авансов

Государственная налоговая служба Украины подтверждает возможность зачета аванса, полученного по одному договору, в счет выполнения обязательств по другому договору с тем же контрагентом. Обязательным условием является надлежащее документальное оформление такой операции и отражение ее в учете на основании первичных документов. В то же время специалисты обращают внимание, что некорректное определение даты возникновения дохода или его суммы может создавать риски потери права на применение упрощенной системы налогообложения.

Списание дебиторской задолженности

Также ГНС уточнила и порядок списания дебиторской задолженности по экспортным операциям, срок исковой давности по которым истек. В случае истечения срока исковой давности по внешнеэкономическому контракту дебиторская задолженность признается безнадежной. Для плательщиков единого налога 3-й группы списание такой задолженности не формирует налогового дохода, так как объект налогообложения возникает исключительно по факту поступления денежных средств. Таким образом, в указанной ситуации налоговые последствия для плательщика единого налога отсутствуют, а риск потери статуса упрощенной системы не возникает.

Валютный надзор и судебные споры

В сфере внешнеэкономической деятельности одним из ключевых рисков для резидентов остается начисление пени в размере 0,3% за каждый день просрочки расчетов по валютным операциям.

Согласно действующей практике, начисление пени останавливается со дня принятия судом искового заявления резидента о взыскании задолженности с нерезидента. В случае удовлетворения иска судом пеня за период судебного разбирательства не начисляется. Более того, после вступления решения в законную силу дальнейшее начисление пени не возобновляется, даже если фактическое исполнение обязательства еще не произошло.

В то же время окончательные выводы относительно соблюдения валютного законодательства формируются контролирующим органом во время проведения документальной проверки на основании первичных документов и регистров бухгалтерского учета.

Аренда недвижимости у нерезидента физическим лицом

В случаях, когда физическое лицо-резидент Украины арендует недвижимость у нерезидента, особое значение приобретает вопрос определения налогового статуса сторон и механизма уплаты налогов.

В налоговой практике предусмотрено, что аренда недвижимого имущества у нерезидента может осуществляться через резидента-посредника, который обеспечивает выполнение налоговых обязательств на территории Украины. Если же арендатором выступает обычное физическое лицо, оно не приобретает статус налогового агента. В таком случае обязанность декларирования доходов и уплаты налогов формально возлагается на арендодателя-нерезидента. Арендатор-физическое лицо в этой ситуации не несет ответственности за уплату налоговых обязательств нерезидента в бюджет. В то же время нарушение установленного порядка налогообложения может рассматриваться контролирующими органами как невыполнение нерезидентом налоговых обязательств на территории Украины.

Реестр волонтеров

Согласно позиции ГНС, Реестр волонтеров — это база данных, которая ведется Государственной налоговой службой Украины для учета благотворителей-физических лиц. Для того чтобы подтвердить факт включения в Реестр волонтеров, физическое лицо или заинтересованная организация должны использовать выписку из реестра.

Единственным документом, подтверждающим включение лица в Реестр волонтеров, является Выписка (Витяг), сформированная средствами ИКС ГНС. Этот документ актуален на дату его формирования и позволяет юридическим лицам безопасно предоставлять благотворительную помощь без дополнительных налоговых нагрузок.

Включение в Реестр важно для применения налоговых льгот, предусмотренных Налоговым кодексом Украины. Согласно п.п. «б» п.п. 165.1.54 НКУ, доходы благотворителей-волонтеров, внесенных в Реестр, не включаются в общий месячный налогооблагаемый доход, если они использованы на цели, определенные законом: помощь ВСУ, ВПЛ и т.д. Если юридическое лицо планирует предоставить благотворительную помощь волонтеру, оно должно проверить наличие лица в Реестре именно с помощью выписки, чтобы иметь право не удерживать налоги с этой суммы.

Регистрация накладных по результатам проверки

ГНС подчеркивает неотвратимость регистрации налоговых накладных даже в сложных обстоятельствах. Если по результатам проверки выявлена нерегистрация сводной налоговой накладной (ст. 198.5 НКУ), плательщик обязан зарегистрировать ее в ЕРНН. ГНС подчеркивает, что отсутствие регистрационного лимита не освобождает от этой обязанности. Штрафные санкции по ст. 120-1 НКУ применяются на общих основаниях.

Иностранные доходы: требования к документам и апостиль

Для физических лиц, декларирующих инвестиционную прибыль от иностранных акций, ГНС установила требования к документации.

Брокерские отчеты, составленные на иностранном языке, подлежат обязательному переводу на украинский язык и нотариальному заверению. Самостоятельный перевод плательщиком не является достаточным подтверждением.

Справка об уплате налога за границей, для избежания двойного налогообложения, должна быть надлежащим образом легализована. Согласно Гаагской конвенции, для документов из Польши достаточной формой легализации является апостиль, если международными договорами не предусмотрено иное.

