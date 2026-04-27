Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

В деле № 333/1090/24 от 21 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос ответственности за ущерб, причиненный смертельным ДТП, совершенным военнослужащим при исполнении служебных обязанностей, а также критериев уменьшения размера морального вреда.

В условиях военного положения такие споры приобретают особую актуальность, поскольку военнослужащие регулярно выполняют задачи с использованием транспорта, что повышает риск ДТП с тяжелыми последствиями.

В этом контексте определение того, кто именно несет ответственность — водитель или воинская часть как работодатель — является важным вопросом для формирования устойчивой практики. Позиция Верховного Суда закрепляет подход к распределению ответственности и обеспечивает потерпевшим реальный механизм получения компенсации.

Обстоятельства дела

Истец — мать погибшей — обратилась в суд с требованием о взыскании 1 000 000 грн морального вреда в связи со смертью дочери вследствие ДТП.

Установлено, что военнослужащий, управляя автомобилем с превышением скорости и нарушением ПДД, совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе, что привело к смерти девушки.

Водитель состоял в трудовых отношениях с воинской частью и выполнял служебные обязанности.

После ДТП военнослужащий признал вину и в добровольном порядке возместил матери потерпевшей 110 000 грн морального и 100 000 грн имущественного вреда.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал 500 000 грн морального вреда, учитывая характер и глубину страданий матери погибшего. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Воинская часть подала кассационную жалобу, в которой просила уменьшить размер возмещения до 200 000 грн, ссылаясь на судебную практику и добровольные выплаты со стороны водителя.

Кроме того, взыскание с ответчика завышенной суммы компенсации может негативно повлиять на способность боевого подразделения своевременно обеспечивать личный состав необходимой техникой и оборудованием.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что моральный вред может заключаться, в частности, в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением по отношению к нему самому, членам его семьи или близким родственникам.

Размер денежного возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей потерпевшего или лишения его возможности их реализации, степени вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом иных обстоятельств, имеющих существенное значение. При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости.

Суд указал, что моральный вред, причиненный физическому или юридическому лицу неправомерными решениями, действиями или бездействием, возмещается лицом, которое его причинило, при наличии его вины, кроме случаев, установленных частью второй данной статьи.

Согласно части первой статьи 1172 ГК Украины юридическое или физическое лицо возмещает вред, причиненный их работником при исполнении им своих трудовых (служебных) обязанностей.

ВС подчеркнул, что под исполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей следует понимать выполнение работы согласно трудовому договору (контракту), должностным инструкциям, а также работы, которая хоть и выходит за пределы трудового договора или должностной инструкции, но поручается работодателем или вызвана неотложной производственной необходимостью как на территории работодателя, так и за ее пределами в течение всего рабочего времени.

Суд отметил: «Исходя из приведенных норм права вред (в том числе моральный), причиненный вследствие ДТП по вине водителя, который исполнял трудовые обязанности и на соответствующем правовом основании управлял автомобилем, принадлежащим работодателю, возмещается владельцем (держателем) этого источника повышенной опасности, а не непосредственно виновным водителем».

ВС указал, что размер возмещения морального вреда должен быть не больше, чем достаточно для разумного удовлетворения потребностей потерпевшего, и не должен приводить к его необоснованному обогащению.

Таким образом, Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций правильно учли характер, продолжительность и объем душевных страданий истца в связи с утратой дочери и сделали обоснованный вывод о взыскании 500 000 грн.

Также ВС указал, что сам по себе факт признания вины и возмещения виновным лицом морального и имущественного вреда не является основанием для уменьшения размера морального вреда, взыскиваемого с ответчика.

В то же время финансовые возможности ответчика не свидетельствуют о невозможности взыскания морального вреда в определенном размере.

Суд пришел к выводу, что доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Таким образом, Верховный Суд сформулировал подход, согласно которому ответственность за вред, причиненный работником при исполнении обязанностей, несет работодатель, а добровольные выплаты виновного лица и финансовое состояние ответчика не являются основаниями для уменьшения определенного судом размера компенсации.

Данное решение закрепляет устойчивую практику относительно распределения ответственности и критериев определения морального вреда по делам о гибели потерпевших.

Как Верховный Суд обязал воинскую часть компенсировать моральный вред ребенку погибшего мужа

