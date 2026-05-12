Безналоговая ликвидация иностранных компаний: Верховный Суд встал на сторону плательщика в деле о начислении 31,6 миллионов гривен

Верховный Суд объяснил, как подтверждаются инвестиционные расходы при безналоговой ликвидации.

Механизм безналоговой ликвидации позволял физическим лицам — резидентам Украины ликвидировать иностранные компании до 2022 года и получить ликвидационный доход без уплаты налога на доходы физических лиц.

Этот механизм был внедрен в рамках деофшоризационной реформы через изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности пункт 170.13-1 и пункт 14 подраздела 1 раздела ХХ. Его целью было создание правовых условий для добровольного возврата активов и корпоративных структур украинских резидентов из иностранных юрисдикций.

Однако на практике налогоплательщики столкнулись с фискальным подходом контролирующих органов. Налоговые органы нередко пытались ограничить право на освобождение дохода от налогообложения, применяя узкое толкование понятия расходов, которые могут учитываться при определении налогооблагаемого дохода от ликвидации иностранной компании. Именно разное понимание этих положений Налогового кодекса стало основанием для многочисленных налоговых споров и формирования соответствующей судебной практики.

Постановление Верховного Суда по делу № 320/27070/24 от 7 мая 2026 года разъясняет природу инвестиционной прибыли. Оно демонстрирует преимущество правовой сути над формальным движением денежных средств и подтверждает, что прекращение обязательства иным способом, чем оплата, не лишает актив статуса документально подтвержденных расходов.

Обстоятельства дела

Истица была единственным акционером компании LTD. В течение 2021 года истица приобрела 100% доли в уставном капитале украинского ООО за 6,45 млн долларов США у кипрской компании. На момент покупки у нее возникло обязательство выплатить эту сумму продавцу.

Впоследствии, в результате цепочки уступок прав требования и выплаты дивидендов, право требования этой суммы перешло к ее собственной компании LTD. В декабре 2021 года компания была ликвидирована по правилам безналоговой ликвидации, и истица, как единственный акционер, получила в составе ликвидационной массы право требования к самой себе на сумму 6,45 млн долларов.

Это привело к совпадению должника и кредитора в одном лице согласно статье 606 ГК Украины, что прекратило обязательство без фактического перечисления валюты. Налоговая служба расценила это как отсутствие расходов, поскольку активы плательщицы не уменьшились на сумму оплаты, и начислила миллионные обязательства.

Как отмечала истица, документальным подтверждением фактически понесенных расходов на приобретение инвестиционного актива является договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО и акт приема-передачи доли в его уставном капитале, которые были предоставлены контролирующему органу и в которых четко указана сумма расходов, понесенных в связи с приобретением инвестиционного актива, с учетом того, что ГНС, указывая, что истица не понесла расходов, так как не уменьшились ее активы на приобретение компании, не упоминает о том, что у истицы были активы в виде дивидендов от Ltd, в счет которых ей и было уступлено право требования на оплату стоимости доли в уставном капитале. То есть, истица понесла расходы в виде дивидендов, чтобы приобрести в собственность ООО.

Как следует из материалов дела, истица подала налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2021 год, а также заявление об освобождении от налогообложения дохода, полученного в связи с ликвидацией иностранной компании. В ответ налоговый орган обратился к налогоплательщице с запросом о предоставлении дополнительных пояснений и документов относительно полученных доходов. В частности, контролирующий орган просил подтвердить обстоятельства получения инвестиционного дохода от продажи доли в уставном капитале ООО и объяснить правомерность включения в состав инвестиционных расходов суммы свыше 175,7 млн грн, полученной в виде права требования при ликвидации иностранной компании. В августе 2023 года истица предоставила налоговому органу письменные пояснения и соответствующие документы с апостилированным переводом на украинский язык.

По результатам документальной проверки физического лица налоговый орган пришел к выводу о нарушении требований Налогового кодекса Украины. В частности, контролирующий орган отметил, что плательщица налогов занизила доход в виде инвестиционной прибыли, что, по мнению налоговиков, привело к неуплате налога на доходы физических лиц за 2021 год в сумме более 31,6 млн грн. Кроме того, налоговый орган указал на неначисление и неуплату военного сбора в размере более 2,6 млн грн.

Позиция ВС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, оставляя в силе решения предыдущих инстанций в пользу плательщика, исходил из следующих выводов.

Суд отметил, что правила определения инвестиционной прибыли не содержат исчерпывающего перечня документов для подтверждения расходов и не устанавливают обязанности предоставлять именно платежные документы. Договор купли-продажи и акт приема-передачи доли, где зафиксирована цена, являются достаточным документальным подтверждением стоимости актива.

Опираясь на Закон «О бухгалтерском учете», ВС указал, что расходы — это не только уменьшение активов, но и увеличение обязательств, что ведет к уменьшению собственного капитала. Поскольку при заключении договора у истицы выросли обязательства, эта сумма уже на тот момент стала ее инвестиционными расходами.

Кроме того, ВС подтвердил, что совпадение должника и кредитора является самодостаточным основанием для прекращения обязательства и не требует дополнительных расчетов. Более того, Обобщающая налоговая консультация № 2 прямо указывает, что такое прекращение обязательства не приводит к возникновению налоговых последствий по НДФЛ и военному сбору.

Безналоговая ликвидация

Верховный Суд детально проанализировал выполнение истицей условий для налоговой амнистии иностранных компаний. Так, ликвидация завершена вовремя, до 31.12.2021, подана декларация и заявление в произвольной форме. Суд подчеркнул, что закон не требует проведения аудита отчетности иностранной компании для целей этого освобождения, что соответствует позиции Министерства финансов.

ВС фактически отказался от подхода, при котором документальным подтверждением расходов признается исключительно фактическая уплата денежных средств. Это означает, что инвестиционные расходы могут подтверждаться и другими юридическими механизмами, в частности зачетом встречных требований, уступкой права требования или совпадением должника и кредитора в одном лице.

Решение также подтверждает допустимость использования внутригрупповых обязательств в корпоративных структурах при ликвидации иностранных компаний.

В то же время суд обратил внимание на важность надлежащего документального оформления таких операций. В данном деле истица предоставила переведенные и апостилированные документы иностранной компании, в частности решение о ликвидации, соответствующие свидетельства и финансовую отчетность.

Кроме того, Верховный Суд сослался на обобщающую налоговую консультацию № 2, подчеркнув, что действия налогоплательщика в соответствии с такой консультацией могут быть основанием для освобождения от ответственности.

Выводы Верховного Суда

В постановлении суд сформулировал несколько важных правовых выводов:

инвестиционные расходы могут возникать с момента возникновения обязательства по договору, а не только после фактической передачи денежных средств;

совпадение должника и кредитора в одном лице в соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Украины является юридическим фактом, который может учитываться для определения финансового результата;

налогоплательщики, воспользовавшиеся процедурой безналоговой ликвидации иностранных компаний, могут рассчитывать на судебную защиту при условии надлежащего выполнения требований по отчетности и подтверждающим документам.

Таким образом, решение Верховного Суда может стать ориентиром для дальнейшей судебной практики в спорах, связанных с возвратом активов из иностранных юрисдикций и применением правил безналоговой ликвидации.

