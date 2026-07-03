ВСП против судей: где заканчивается контроль и начинается давление

Попытка ввести коллективную ответственность за затягивание сроков судьей-докладчиком грозит окончательным кадровым параличом судебной системы, поскольку вынуждает немногочисленных действующих судей тратить время на взаимный надзор вместо рассмотрения тысяч собственных дел.

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Право на справедливый суд в течение разумного срока является фундаментальным, однако в украинских реалиях 2026 года оно все чаще вступает в конфликт с физическими возможностями человека. Когда нагрузка на одного судью апелляционной инстанции в среднем составляет 430 часов в месяц при норме в 160, соблюдение процессуальных дедлайнов превращается в математическое уравнение, не имеющее положительного решения.

Особую остроту приобретает юридическая дискуссия относительно коллегиальности судебных решений. Традиционно ответственность за изготовление текста решения несло исключительно лицо судьи-докладчика. Однако последние тенденции в деятельности Высшего совета правосудия указывают на попытку внедрить новую практику: привлечение к ответственности всех членов коллегии за организационные ошибки докладчика.

Проблема коллегиальной ответственности в последних решениях ВСП подсвечивает новый кризис. ВСП находится на распутье: либо оставить принцип индивидуальной ответственности докладчика, учитывая критическую нагрузку членов коллегии, либо внедрить модель коллективной поруки, которая окончательно похоронит апелляционную инстанцию.

Формирование новой практики Высшего совета правосудия указывает на вероятный переход от сугубо индивидуальной к солидарной ответственности всех членов судебной коллегии за процессуальные затягивания.

В основе этой концепции лежит тезис о том, что судебное решение является результатом совместной работы и совместным актом коллегии, а не индивидуальным актом председательствующего или докладчика, поскольку все судьи состава принимают участие в рассмотрении, обсуждении и подписании решения.

Новая практика вызывает дискуссию на фоне критического кадрового дефицита в судах. В частности, в Киевском апелляционном суде фактическое количество судей почти в 2,5 раза меньше нормативного, что существенно влияет на сроки рассмотрения дел и своевременность изготовления судебных решений.

Кроме того, инициатива привлечения к ответственности «коллег докладчика» порождает сложные вопросы правовой определенности и соотношения принципов коллегиальности правосудия с гарантиями индивидуальной судейской независимости. Такой подход требует оценки с точки зрения Конституции Украины и международных стандартов, поскольку может создать дополнительное давление на судей в условиях системного кадрового кризиса.

Нагрузка 2026 года

Цифры I квартала 2026 года свидетельствуют о том, что судебная система оказалась на грани функциональной способности:

Киевский апелляционный суд. По состоянию на 31 марта 2026 года в суде по штату предусмотрено 145 должностей судей, тогда как по нормативной нагрузке необходимо 196. В то же время правосудие осуществляет всего 61 судья.

По состоянию на 31 марта 2026 года в суде по штату предусмотрено 145 должностей судей, тогда как по нормативной нагрузке необходимо 196. В то же время правосудие осуществляет всего 61 судья. Административная юстиция. В Киевский окружной административный суд за первый квартал 2026 года поступило более 16 тыс. дел. По нормативам суд нуждается в 333 судьях, однако фактически работают только 29.

При таких условиях «разумный срок» становится иллюзией. Большая Палата Верховного Суда в деле № 990SCGC/7/24 отмечала, что затягивание — это не любая задержка, а лишь та, которая не обусловлена объективными обстоятельствами (чрезвычайная загруженность, сложность дела). Однако ВСП все чаще игнорирует эти «объективные обстоятельства», переходя к карательной практике.

Юридическая природа судьи-докладчика

Согласно нормам УПК Украины, в частности статьям 392–423, докладчик играет ключевую роль в обеспечении эффективности и надлежащей организации коллегиального рассмотрения. Его организационная функция охватывает изучение материалов, разрешение ходатайств в необходимом объеме и доклад содержания обжалуемого решения и доводов апелляции другим членам коллегии.

Докладчик фактически направляет ход судебного процесса от подготовительного этапа до этапа принятия решения. Более того, он несет ответственность за то, чтобы совместное решение соответствовало требованиям процессуального закона (в частности, ст. 419 УПК Украины) относительно мотивированности и обоснованности.

В системном понимании, докладчик является определяющим фактором процесса, а действия других членов коллегии на этапе подготовки и составления текста не рассматриваются как самостоятельные факторы, которые могут существенно изменить его персональную ответственность за сроки.

Наряду с организационными функциями, закон возлагает на докладчика ряд конкретных технико-исполнительных обязанностей, которые не могут быть делегированы другим членам коллегии или аппарату суда.

Именно докладчик отвечает за физическое написание текста определения или постановления. Согласно Порядку ведения ЕГРСР, обязанность по своевременному направлению электронных экземпляров судебногоского решения возлагается персонально на судью-докладчика. После провозглашения резолютивной части докладчик должен составить полный текст не позднее пяти суток.

Конфликт ролей: Коллективный акт vs Индивидуальный проступок

Несмотря на устоявшуюся практику индивидуальной ответственности, в 2026 году ВСП начал открывать дисциплинарные дела в отношении всех членов коллегии в случаях длительных затягиваний. Это свидетельствует о попытке пересмотра статуса докладчика: он остается основным исполнителем, но коллегия рассматривается как орган, который должен осуществлять совместный контроль за соблюдением прав человека на справедливый суд в разумные сроки.

То есть, в практике Высшего совета правосудия прослеживается тревожная тенденция к пересмотру основ индивидуальной ответственности судей. Если раньше за затягивание с изготовлением решения отвечал исключительно докладчик, то определения ВСП от 2025–2026 годов свидетельствуют о намерении ввести «коллективную ответственность» для всего состава коллегии.

Этот подход, хотя и обосновывается защитой прав участников процесса, несет в себе серьезные угрозы для независимости судей и стабильности системы, которая и без того находится в состоянии кадрового коллапса.

ВСП акцентирует внимание на том, что все судьи состава принимают участие в рассмотрении, обсуждении и вынесении решения, а резолютивную часть, которая является основой для последующего полного текста, подписывают все судьи коллегии.

В частности, в определении от 2 марта 2026 года (дело № 302/1дп/15-26) ВСП открыл дело в отношении судей коллегии судей, поскольку определение от 27 августа 2024 года не было изготовлено в течение 18 месяцев, что фактически лишило осужденного права на защиту в суде вышестоящей инстанции.

Такой подход ВСП вступает в прямое противоречие с действующим законодательством и предыдущими выводами самого Совета.

Почему «контроль за коллегой» невозможен

На примере нагрузки судей Киевского апелляционного суда за I квартал 2026 года можно увидеть абсурдность требования солидарной ответственности. Фактическое количество судей КАС с полномочиями составляет всего 60 человек при нормативной потребности в 196.

Нормативное время для рассмотрения дел, поступивших в КАС, составляет более 80 000 часов за квартал. Фактическая нагрузка на одного судью в месяц составляет около 430 часов, что почти в три раза превышает среднемесячную норму рабочего времени (160 ч).

Судьи-коллеги не имеют процессуальных рычагов, чтобы заставить докладчика ускорить написание текста, поскольку материалы дела находятся у последнего.

Риски коллективной ответственности

Попытка внедрения модели коллективной ответственности в судебной системе, на фоне беспрецедентного кадрового дефицита и аномальной нагрузки, создает реальную угрозу коллапса правосудия. Анализ последних тенденций в практике ВСП и статистических данных свидетельствует о том, что переход от индивидуальной ответственности докладчика к коллективной может стать деструктивным фактором для всей отрасли.

В профессиональной среде активно обсуждается изменение подходов ВСП, где судебное решение начинают рассматривать как «совместный акт коллегии, а не индивидуальный акт председательствующего».

Внедрение «коллективной ответственности» в таких условиях означает, что судья, который уже работает на пределе физических возможностей, должен дополнительно контролировать дедлайны своих коллег по коллегиям, где он не является докладчиком.

Возложение ответственности на членов коллегии за действия докладчика создает ряд операционных рисков, ведущих к коллапсу. Вместо рассмотрения собственных дел, судьи вынуждены тратить время на администрирование и мониторинг сроков изготовления решений коллегами.

Эффективные и трудолюбивые судьи оказываются под угрозой взысканий за чужие просчеты, что демотивирует наиболее продуктивные кадры. Процессуально обязанность изготовления текста и направления его в Реестр (ЕГРСР) возложена персонально на докладчика. Коллеги фактически не имеют легальных инструментов давления на докладчика.

Стремление избежать индивидуальной ответственности приведет к приоритету скорости над качеством: судьи будут подписывать сырые или немотивированные тексты, лишь бы уложиться в дедлайны, что подрывает принцип правовой определенности.

Усиление дисциплинарного давления в условиях отсутствия 603 судей в апелляционных судах страны может спровоцировать волну отставок.

Коллективная ответственность — это путь к распаду системы. Когда нагрузка превышает человеческие возможности в три раза, усиление карательных мер против членов коллегии не ускорит правосудие, а лишь уничтожит тех, кто еще остается на страже справедливости. Коллегиальность должна оставаться инструментом качества права, а не средством солидарного наказания за последствия системного кадрового голода.

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