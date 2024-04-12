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ВСП прекратил отставку судьи Владимира Салия: известна причина

15:01, 12 апреля 2024
Отставку судьи Владимира Салия прекратили в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора.
ВСП прекратил отставку судьи Владимира Салия: известна причина
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В четверг, 11 апреля, Высший совет правосудия принял решение о прекращении отставки судьи Салия Владимира Васильевича в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора Высшего антикоррупционного суда от 7 февраля 2024 года в отношении этого судьи за совершение умышленного преступления. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного повідомлення Вищого антикорупційного суду.

Вища рада правосуддя рішенням від 11 травня 2017 року звільнила Володимира Салія з посади судді Жидачівського районного суду Львівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Встановлено, що у провадженні ВАКС перебувало кримінальне провадження за обвинуваченням судді у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України. (висловлення ним прохання надати та одержати неправомірну вигоду за ухвалення відповідно до наданої йому влади судового рішення).

Вироком від 07 лютого 2024 року ВАКС визнав суддю у відставці винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та на підставі угоди про визнання винуватості призначив йому покарання  у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк один рік.

На підставі частини другої статті 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання у виді п`яти років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

Вирок суддею не оскаржувався і набрав законної сили 9 березня 2024 року.

Відповідно до статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наявні правові підстави для припинення відставки судді.

Копію цього рішення ВРП направить до Пенсійного фонду України, який забезпечує виплату щомісячного грошового утримання судді у відставці.

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