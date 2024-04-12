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ВРП припинила відставку судді Володимира Салія: відома причина

15:01, 12 квітня 2024
Відставку судді Володимира Салія припинили у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком.
ВРП припинила відставку судді Володимира Салія: відома причина
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У четвер, 11 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про припинення відставки судді Салія Володимира Васильовича у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком Вищого антикорупційного суду від 7 лютого 2024 року щодо цього судді за вчинення умисного злочину. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного повідомлення Вищого антикорупційного суду.

Вища рада правосуддя рішенням від 11 травня 2017 року звільнила Володимира Салія з посади судді Жидачівського районного суду Львівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Встановлено, що у провадженні ВАКС перебувало кримінальне провадження за обвинуваченням судді у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України. (висловлення ним прохання надати та одержати неправомірну вигоду за ухвалення відповідно до наданої йому влади судового рішення).

Вироком від 07 лютого 2024 року ВАКС визнав суддю у відставці винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та на підставі угоди про визнання винуватості призначив йому покарання  у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк один рік.

На підставі частини другої статті 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання у виді п`яти років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

Вирок суддею не оскаржувався і набрав законної сили 9 березня 2024 року.

Відповідно до статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» наявні правові підстави для припинення відставки судді.

Копію цього рішення ВРП направить до Пенсійного фонду України, який забезпечує виплату щомісячного грошового утримання судді у відставці.

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