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Квалификационная оценка судей: ВККС обнародовала кодированные результаты анонимного письменного тестирования

20:29, 30 июля 2024
Кодированные результаты тестирования были опубликованы за 30 июля.
Квалификационная оценка судей: ВККС обнародовала кодированные результаты анонимного письменного тестирования
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты экзамена в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судьи.

30 июля судьи сдавали анонимное письменное тестирование.

Отмечается, что максимальное количество баллов за тестирование – 90.

 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», требования к квалификационному экзамену во время конкурсов на должности судей судов первой инстанции, апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и других соответствующих конкурсов планируется уточнить.

Отметим, требование для конкурсантов у судьи получить не менее 75% правильных ответов на IQ-тест предлагают убрать.

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