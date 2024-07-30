Сборная Украины по футболу завершила выступления на Олимпиаде-2024

В решающем 3-м туре сборная Украины проиграла Аргентине.

Во вторник, 30 июля, в третьем туре группового раунда футбольного турнира Олимпиады-2024 сборная Украины проиграла национальной команде Аргентины со счетом 0:2.

Первый гол забил на 47-й минуте Тьяго Альмада. После начала второго тайма он подхватил мяч, прошел от центрального круга и с 20-ти метров пробил в угол украинских ворот. На 90-й минуте Клаудио Эчеверри сыграл на добивании и зафиксировал финальный счет 2:0.

Таким образом, Марокко и Аргентина выходят в четвертьфинал, а Украина занимает третье место.

Напомним, Украина впервые в истории была представлена ​​на олимпийском футбольном турнире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.