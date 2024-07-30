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Збірна України з футболу завершила виступи на Олімпіаді-2024

20:15, 30 липня 2024
У вирішальному 3-му турі збірна України програла Аргентині.
Збірна України з футболу завершила виступи на Олімпіаді-2024
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У вівторок, 30 липня, у третьому турі групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024 збірна України програла національній команді Аргентині з рахунком 0:2.

Перший гол забив на 47 хвилині Тьяго Альмада. Після початку другого тайму він підхопив м’яч, пройшов від центрального кола і з 20 метрів пробив у кут українських воріт. На 90 хвилині Клаудіо Ечеверрі зіграв на добиванні та зафіксував фінальний рахунок 2:0.

Таким чином, Марокко та Аргентина виходять до чвертьфіналу, а Україна посідає третє місце.

Нагадаємо, Україна вперше в історії була представлена на олімпійському футбольному турнірі.

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