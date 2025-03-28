ВККС рассмотрит командировку судьи в Житомирский районный суд

ВККС назначила к рассмотрению вопрос о командировке судей в Житомирский районный суд Житомирской области.

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Согласно части первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Информируем, что к рассмотрению в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о командировке (временный перевод) для осуществления правосудия в Житомирский районный суд Житомирской области 1 судьи.

Рассмотрение вопроса будет происходить 23 апреля 2025 года в 10 часов 00 мин. в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке), к которой приложить:

1) справку согласно установленной форме (можно скачать по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Форма подачи документов - бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в частности, электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

- почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

- электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

- с понедельника по четверг с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 16 ч 00 мин;

- в пятницу с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 12 ч 45 мин до 15 ч 00 мин.

Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправки необходимо отправить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, которые подают документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

С Порядком командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по этой ссылке.

С актуальной информацией о командировках судей можно ознакомиться в подразделе «Командировки судей» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии.

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