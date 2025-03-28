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ВККС розгляне відрядження судді до Житомирського районного суду

14:06, 28 березня 2025
ВККС призначила до розгляду питання про відрядження суддів до Житомирського районного суду Житомирської області.
ВККС розгляне відрядження судді до Житомирського районного суду
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Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Про це повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Інформуємо, що до розгляду в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначено питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Житомирського районного суду Житомирської області 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 23 квітня 2025 року о 10 год 00 хв. у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).    

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

  • з понеділка до четверга з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв;
  • у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв.

Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.

Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.

Із Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) можна ознайомитись за цим посиланням.

З актуальною інформацією про відрядження суддів можна ознайомитись у підрозділі «Відрядження суддів» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.

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суддя ВККС відрядження

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