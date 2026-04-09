Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку
11:39, 9 апреля 2026
ВСП решил уволить судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщили в ВСП.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Жизньевского Юрия Васильевича — с должности судьи Житомирского апелляционного суда;
Денисюка Петра Дмитриевича — с должности судьи Ровненского городского суда Ровненской области;
Пилипчук Лидию Ивановну — с должности судьи Полтавского апелляционного суда.
