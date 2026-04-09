Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку
11:39, 9 квітня 2026
ВРП вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомили у ВРП.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Жизнєвського Юрія Васильовича – з посади судді Житомирського апеляційного суду;
Денисюка Петра Дмитровича – з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області;
Пилипчук Лідію Іванівну – з посади судді Полтавського апеляційного суду.
