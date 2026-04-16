Станислава Юрченко избрали председателем Ржищевского городского суда Киевской области

Решение приняли по результатам тайного голосования на собрании судей, полномочия будут длиться три года.

В Ржищевском городском суде Киевской области состоялись собрания судей.

По результатам тайного голосования председателем Ржищевского городского суда Киевской области избран Юрченко Станислав Александрович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

