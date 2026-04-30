Еще двое судей апелляционных судов ушли в отставку: решение ВСП

Высший совет правосудия уволил судей Днепровского и Черниговского апелляционных судов.

Высший совет правосудия 30 апреля рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам и принял решение об увольнении двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В частности, ВСП удовлетворил заявления и уволил Викторию Зубакову с должности судьи Днепровского апелляционного суда, а также Валентину Антипец — с должности судьи Черниговского апелляционного суда.

Отметим, что в течение первого квартала 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к дисциплинарной ответственности 24 судей.

В то же время в отношении 12 судей Дисциплинарные палаты ВСП приняли решение о внесении представления об их увольнении.

Напомним, что за три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки.

Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

