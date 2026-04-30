Ще двоє суддів апеляційних судів пішли у відставку: рішення ВРП

Вища рада правосуддя звільнила суддів Дніпровського та Чернігівського апеляційних судів.

Вища рада правосуддя 30 квітня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами та ухвалила рішення про звільнення двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Зокрема, ВРП задовольнила заяви та звільнила Вікторію Зубакову з посади судді Дніпровського апеляційного суду, а також Валентину Антипець — з посади судді Чернігівського апеляційного суду.

Зазначимо, що упродовж першого кварталу 2026 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя притягнули до дисциплінарної відповідальності 24 суддів.

Водночас щодо 12 суддів Дисциплінарні палати ВРП ухвалили рішення про внесення подання про їх звільнення.

Нагадаємо, що за три місяці в Україні звільнили 41 суддю: більшість — у відставку, п’ять — за проступки.

Щодо призначень, то упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

