Конкурс в ВАКС: 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС напомнила, что на данном этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания шести кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По итогам заседания 1 мая Комиссия объявила такие решения:

Ретинская Юлия Игоревна — 716,9 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Дудченко Александр Юрьевич — 728,12 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Дорошенко Наталия Алексеевна — 740,1 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Коваленко Денис Сергеевич — 732,52 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Смаль Инна Анатольевна — перерыв до 15 мая 2026 года

Корягин Виталий Алексеевич — 723,5 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

ВККС напомнила, что на этом этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами. Следующее заседание состоится 8 мая 2026 года.

