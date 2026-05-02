Конкурс в ВАКС: 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

18:24, 2 мая 2026
Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания шести кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По итогам заседания 1 мая Комиссия объявила такие решения:

Ретинская Юлия Игоревна — 716,9 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Дудченко Александр Юрьевич — 728,12 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Дорошенко Наталия Алексеевна — 740,1 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Коваленко Денис Сергеевич — 732,52 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Смаль Инна Анатольевна — перерыв до 15 мая 2026 года

Корягин Виталий Алексеевич — 723,5 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

ВККС напомнила, что на этом этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами. Следующее заседание состоится 8 мая 2026 года.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

