Конкурс до ВАКС: 5 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання шістьох кандидатів у межах конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

За підсумками засідання 1 травня Комісія оголосила такі рішення:

Ретинська Юлія Ігорівна - 716,9 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Дудченко Олександр Юрійович - 728,12 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Дорошенко Наталія Олексіївна - 740,1 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Коваленко Денис Сергійович - 732,52 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Смаль Інна Анатоліївна - перерва до 15 травня 2026 року

Корягін Віталій Олексійович - 723,5 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

ВККС нагадала, що на цьому етапі конкурсу до ВАКС заплановано проведення співбесід з 22 кандидатами. Наступне засідання відбудеться 8 травня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.