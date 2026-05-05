ЕСПЧ признал нарушение Россией свободы собраний в Крыму и отклонил претензии к Украине

Суд установил систематическое подавление проукраинских акций на полуострове и подтвердил, что Украина выполняла свои обязательства в условиях оккупации.

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Шукурджиев и Кузьмин против России и Украины», касающемуся преследования участников мирной акции во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Суд установил нарушение статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода мирных собраний) со стороны России.

Речь идет о событиях 9 марта 2015 года в Симферополе, когда участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко задержали оккупационные «органы». Их привлекли к ответственности, в частности за использование символики с надписью «Крым — это Украина».

ЕСПЧ подчеркнул, что российское законодательство, применяемое на территории Крыма, не может считаться «законом» в понимании Конвенции, поскольку его введение произошло с нарушением норм международного гуманитарного права. Суд также констатировал системную практику подавления проукраинских собраний на полуострове.

В то же время Суд рассмотрел жалобу заявителей против Украины относительно якобы неэффективного расследования и отклонил ее.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Украина не нарушила своих позитивных обязательств по статье 11 Конвенции. Суд отметил, что государство, не осуществляющее эффективного контроля над частью своей территории, имеет ограниченные обязательства и должно принимать только те меры, которые реально возможны в таких условиях — дипломатические, правовые и иные.

По словам Маргариты Сокоренко, украинские правоохранительные органы действовали по собственной инициативе: открыли уголовное производство на основании открытых источников, установили причастных лиц, присвоили одному из заявителей статус потерпевшего и провели возможные процессуальные действия. Проведение следственных действий непосредственно на временно оккупированной территории было объективно невозможным.

Суд также уточнил, что отдельная обязанность проводить расследование по делам о свободе собраний возникает прежде всего в случаях применения насилия, чего в данном деле не было.

В Минюсте отмечают, что решение ЕСПЧ имеет важное значение, поскольку:

- подтверждает системный характер нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму со стороны РФ;

- закрепляет международно-правовую ответственность России за такие действия;

- подчеркивает важность инициативных действий украинских органов для защиты прав граждан на временно оккупированных территориях;

- уточняет стандарт позитивных обязательств государства в условиях оккупации как реалистичный и учитывающий объективные ограничения.

Это решение является очередным шагом в фиксации нарушений прав человека со стороны России и формировании международной правовой позиции относительно ответственности государства-агрессора.

