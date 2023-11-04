Верховный Суд решил, кому принадлежат площадки для сбора бытовых отходов возле многоквартирных домов

Такие площадки являются общим имуществом многоквартирного дома, которое принадлежит всем собственникам квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме как совладельцам на праве общей совместной собственности.

Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов, расположенные во дворах многоквартирных домов, относятся к объектам коммунальной инфраструктуры, и их обслуживание проводится организациями, назначенными балансодержателями на основании заключенных договоров. Эти площадки являются общей собственностью жильцов многоквартирных домов и принадлежат всем владельцам квартир и нежилых помещений в таком доме как совладельцам на праве общей собственности. Об этом сообщает пресс-служба Кассационного хозяйственного суда.

Существует презумпция принадлежности этих объектов благоустройства владельцам домов даже без составления актов приема-передачи по ним, а обязанность по опровержению такой презумпции возлагается именно на орган местного самоуправления. Этот орган должен доказать, что указанный объект является элементом благоустройства (сооружением), который обеспечивает не только конкретное ОСМД, но и других лиц например, в рамках организации системы управления отходами (обращения с ними), не находится на его придомовой территории и тому подобное.

К таким выводам пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

В рассматриваемом деле ОСМД обратилось в суд с иском о признании незаконным решения органа местного самоуправления, закрепившего придомовую контейнерную площадку для твердых бытовых отходов за коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения.

Ответчик считал, что спорное имущество является коммунальной собственностью, индивидуально определенным имуществом, которое было правомерно закреплено за коммунальным предприятием, которое впоследствии приняло решение о его передаче в аренду после проведения аукциона.

В свою очередь, поскольку указанное имущество находится на придомовой территории, ОСМД считало его общим имуществом многоквартирного дома - принадлежащим всем собственникам квартир и нежилых помещений в нем на праве общей совместной собственности.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, а апелляционный суд - отказал в его удовлетворении.

КГС ВС согласился с выводом местного хозяйственного суда, что контейнерные площадки для твердых бытовых отходов, расположенных на придомовых территориях жилых домов, является общей совместной собственностью жителей дома. Особенность правового статуса этих сооружений - то, что они являются общей совместной собственностью владельцев квартир в многоквартирном доме в соответствии с прямой нормой закона и подтверждение права собственности на указанные сооружения не требует осуществления совладельцами каких-либо дополнительных действий, что исключает приобретение любым другим лицом права собственности на такие сооружения.

Ответчик обжалуемым решением распорядился общим имуществом жителей многоквартирного дома, нарушив право собственности совладельцев квартир многоквартирного дома, а потому хозяйственный суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии оснований для признания этого решения недействительным.

В то же время КГС ВС не согласился со ссылкой апелляционного суда на отсутствие у истца документов, подтверждающих право собственности или право постоянного пользования земельным участком, на котором размещена спорная контейнерная площадка. Суд также отметил, что на государственные органы возложена обязанность ввести внутренние процедуры, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок и будут способствовать юридической определенности в правоотношениях, затрагивающих имущественные интересы.

Поскольку государство не выполнило свою обязанность, предусмотренную ч. 2 ст. 42 ЗК Украины, о введении внутренней процедуры передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, совладельцам этого дома, то негативные последствия такого бездействия должны возлагаться именно на государство, а не на соответствующих субъектов, в частности истца. Ему в вину не может ставиться отсутствие утвержденного Кабинетом Министров Украины порядка бесплатной передачи земельного участка в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.

При этом регистрация права собственности хотя и является необходимым условием, с которым закон связывает возникновение прав на недвижимое имущество, однако регистрационные действия производные от юридических фактов, на основании которых возникают, прекращаются или переходят вещные права. То есть сама по себе государственная регистрация не является способом приобретения права собственности.

Учитывая это КГС ВС отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции об удовлетворении иска.

Постановление КГС ВС от 4 октября 2023 года по делу № 908/1866/22.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.