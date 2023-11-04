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Рекордная, но неудачная попытка: в Украину пытались провезти незадекларированную косметику на 108 млн гривен

12:05, 4 ноября 2023
Водитель грузовика пытался провезти в Украину незадекларированное косметологическое и стоматологическое оборудование на 108 млн гривен.
Рекордная, но неудачная попытка: в Украину пытались провезти незадекларированную косметику на 108 млн гривен
Источник фото: pravda.com.ua
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Таможенники Украины задержали грузовик с рекордным за последние годы количеством незадекларированных товаров на почти 108 миллионов гривен, - сообщает Государственная таможенная служба Украины

Водитель грузовика, прибывший из Италии в пункте пропуска "Староказачье", попытался оформить 16,5 тонн косметических средств для ухода за волосами, заявив стоимость 44,5 тысяч долларов США.

Но при досмотре груза таможенники обнаружили более 500 наименований незадекларированных товаров, включая косметологическое и стоматологическое оборудование, уходовые средства для лица, косметические препараты, пищевые добавки и ароматизированные электронные сигареты. Общая оцененная стоимость товаров составляет 108 миллионов гривен.

В связи с этим в отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, предусматривающий наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров с их конфискацией.

Сейчас проводятся расследовательские мероприятия с целью установления лиц, стоящих за попыткой незаконного перемещения этих товаров через границу.

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