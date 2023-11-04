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Рекордна, проте невдала спроба: в Україну намагалися провезти незадекларовану косметику на 108 млн гривень

12:05, 4 листопада 2023
Водій вантажівки намагався провезти в Україну незадеклароване косметологічне та стоматологічне обладнання на 108 млн гривень.
Рекордна, проте невдала спроба: в Україну намагалися провезти незадекларовану косметику на 108 млн гривень
Джерело фото: pravda.com.ua
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Митники України затримали вантажівку із рекордною за останні роки кількістю незадекларованих товарів на майже 108 мільйонів гривень, – повідомляє Державна митна служба України

Водій вантажівки, що прибув із Італії в пункті пропуску «Старокозаче», спробував оформити 16,5 тонн косметичних засобів для догляду за волоссям, заявивши вартість 44,5 тисяч доларів США.

Але під час огляду вантажу митники виявили понад 500 найменувань незадекларованих товарів, включаючи косметологічне та стоматологічне обладнання, доглядові засоби для обличчя, косметичні препарати, харчові добавки та ароматизовані електронні сигарети. Загальна оцінена вартість товарів становить 108 мільйонів гривень.

У зв'язку з цим відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, що  передбачає накладання штрафу у розмірі 100% вартості товарів із їх конфіскацію.

Наразі проводяться розслідувальні заходи з метою встановлення осіб, що стоять за спробою незаконного переміщення цих товарів через кордон.

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