«А при чому тут жінки?»: Денис Малюська анонсував нові закупівлі, відео

Міністр юстиції Денис Малюська, анонсуючи закупівлю круп та обладнання для другого табору для військовополонених, зробив несподівану заяву.

Джерело фото: minjust.gov.ua

Увечері 3 листопада міністр юстиції Денис Малюська опублікував у соцмережах відео, на якому анонсував чергову закупівлю. Крім того, він зробив досить нестандартну «підводку» до анонсу.

«Неймовірна кількість жінок виїхала за кордон. Чоловіки залишилися. Але замість того, щоб думати про роботу, – вони думають про жінок», – сказав Малюська.

І продовжив свій анонс заявою про закупівлі: «наступного тижня ми придбаємо 7 різновидів круп, загалом 860 тонн. Як завжди на Prozorro Market, дорого купувати не будемо. Подавайте свої пропозиції.

Так само наступного тижня ми придбаємо обладнання для нашого другого табору для військовополонених, який ми запускаємо: промислову пральну машину, прасувальний каток та камеру для дезінфекції одягу», – розповів міністр.

Так до чого ж тут жінки? «Я вам відповім. А жінки, як завжди, ні при чому», – підсумував Малюська.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.