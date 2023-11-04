Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военное положение и общую мобилизацию продлят до февраля 2024 года

Владимир Зеленский внес законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации.

Стало известно, какой курс доллара на 2024 год заложен в финальную редакцию Бюджета

Кабмин обнародовал финальные расчеты по Бюджету на 2024 год, в частности, по заложенному обменному курсу доллара США в следующем году.

Оплата труда государственных служащих – как она будет регулироваться в финальной редакции закона о Государственном бюджете на 2024 год

В 2024 году оплата труда государственных служащих производится на основе классификации должностей, - финальная редакция законопроекта о Госбюджете.

Исполнительная власть отказалась вернуть санаторий «Шкло» судебной власти – ГСА

В судейском самоуправлении говорят о грубом игнорировании интересов судебной власти.

В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

  1. Видео
  2. / В Украине

«А при чем здесь женщины?»: Денис Малюська анонсировал новые закупки, видео

08:36, 4 ноября 2023
Министр юстиции Денис Малюська, анонсируя закупку круп и оборудования для второго лагеря для военнопленных, сделал неожиданное заявление.
«А при чем здесь женщины?»: Денис Малюська анонсировал новые закупки, видео
Источник фото: minjust.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Вечером 3 ноября министр юстиции Денис Малюська опубликовал в соцсетях видео, на котором анонсировал очередную закупку. Кроме того, он сделал довольно нестандартную "подводку" к анонсу.

"Невероятное количество женщин выехало за границу. Мужчины остались. Но вместо того, чтобы думать о работе, - они думают о женщинах", - сказал Малюська.

И продолжил свой анонс заявлением о закупках: "на следующей неделе мы приобретем 7 разновидностей круп, всего 860 тонн. Как всегда на Prozorro Market, дорого покупать не будем. Подавайте свои предложения.

Так же на следующей неделе мы приобретем оборудование для нашего второго лагеря для военнопленных, который мы запускаем: промышленную стиральную машину, гладильный каток и камеру для дезинфекции одежды", - рассказал министр.

Так при чем же здесь женщины? "Я вам отвечу, а женщины, как всегда, ни при чем", - подытожил Малюська.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді