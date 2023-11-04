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Еще один шаг к евроинтеграции: Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах

08:17, 4 ноября 2023
Президент Украины подписал закон, который предоставляет дополнительные гарантии нацсообществам в Украине.
Еще один шаг к евроинтеграции: Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

По словам президента, подписание этого закона является важным шагом для Украины в рамках ее евроинтеграции. Закон предоставляет дополнительные гарантии национальным сообществам в Украине и усиливает позицию страны в ее пути в Евросоюз.

"Подписал сегодня (3 ноября - ред.) важный закон относительно национальных сообществ. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", - сказал он.

Закон содержит обновленное определение термина "национальные меньшинства (сообщества)", которое основывается на инклюзивном подходе и соответствует Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, принятой в 1995 году.

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