Ще один крок до євроінтеграції: Зеленський підписав закон щодо національних меншин

Президент України підписав закон, який надає додаткові гарантії нацспільнотам в Україні.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про національні меншини (спільноти) України». Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами президента, підписання цього закону є важливим кроком для України в рамках її євроінтеграції. Закон надає додаткові гарантії національним спільнотам в Україні і підсилює позицію країни в її шляху до Євросоюзу.

«Підписав сьогодні (3 листопада – ред.) важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії», – сказав він.

Закон містить оновлене визначення терміну «національні меншини (спільноти)», яке ґрунтується на інклюзивному підході та відповідає Рамковій конвенції про захист національних меншин, прийнятій в 1995 році.

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