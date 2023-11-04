Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи БП ВС высказали особое мнение по делу пенсионерки, которая просила возмещения, потому что осталась без жилья из-за использования ее дома в 2014 году под опорный пункт

В особом мнении судьи БП ВС фактически указали на нарушение логики решения Большой Палаты Верховного Суда, ведь на время событий, о которых идет речь по этому делу, в Украине не было введено военное или чрезвычайное положение, а имущество не находилось на оккупированной территории.

Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

Как будут считать прожиточный минимум для расчета окладов судей, прокуроров, работников НАБУ, НАПК и ГБР

Прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется уменьшенным, но специальные нормы предусмотрели для НАБУ, НАПК и ГБР, - проект Бюджета-2024 ко второму чтению.

Классификация должностей государственной службы: разъяснение НАДС по самым актуальным вопросам

Как определить классификационный код должности, как заполнить сведения классификации должностей, в какие сроки следует завершить классификацию должностей.

Большая Палата ВС в деле по иску Геннадия Труханова к ВСП решила, в каком составе КАС ВС должен рассматривать вопрос о возвращении искового заявления

БП ВС отметила, что информация из Реестра судебных решений свидетельствует об отсутствии единой практики среди судей Кассационного административного суда Верховного Суда как суда первой инстанции относительно состава суда, который должен решать вопрос о возвращении искового заявления в связи с неустранением его недостатков.

  1. В Украине

Когда ГНС может взыскать налоговый долг без суда: разъяснение

10:51, 4 ноября 2023
Взыскание долга может быть инициировано без обращения в судебные органы при условии, что налоговый долг возник вследствие неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм.
Когда ГНС может взыскать налоговый долг без суда: разъяснение
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Налоговая служба в Киеве сообщает, когда взыскание налогового долга может быть инициировано налоговым органом без обращения в судебные органы.

Отмечается, что взыскание налогового долга может быть инициировано налоговым органом без обращения в судебные органы на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа при следующих условиях:

  • налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме);
  • долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства;
  • в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому налогоплательщику по ошибке или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. То есть в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме, которая меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства (п 95.5 ст.95 Налогового кодекса Украины).

Обращаем внимание, что решение о взыскании средств со счетов налогоплательщика в банках является требованием взыскателя к должнику, подлежащему немедленному и обязательному исполнению путем инициирования перевода в платежной системе по правилам соответствующей платежной системы.

Списание банком средств со счетов налогоплательщиков/субъектов определено разделом IV Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением НБУ от 29.07.2022 № 163.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду