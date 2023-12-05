Основания освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей: обзор судебной практики КАС ВС

Кроме того, приведена правовая позиция по процессуальному вопросу, в частности о способе реализации лицом права на получение безвозмездной вторичной правовой помощи.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС, где представлены решения, внесенные в ЕГССР, за октябрь 2023 года.

В обзоре приведен ряд актуальных правовых позиций КАС ВС, сформулированных по результатам кассационного пересмотра административных дел, в частности, о:

ставке рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины;

основания освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей;

принципа презумпции правомерности решений налогоплательщика;

учета доводов и предоставленных для их подтверждения доказательств при рассмотрении дела в суде;

определения ставки акцизного налога для товара, классифицированного импортером в товарной позиции согласно УКТ ВЭД 2206 00 39 00;

правовой природе приказов органов местного самоуправления о внесении объектов в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия и приказов Минкультуры о внесении объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины;

обжаловании Кодекса газораспределительных систем;

ограничении ведения хозяйственной деятельности в первой зоне округа санитарной охраны курортов;

полномочиях областных советов после введения в Украине военного положения и образования военных администраций;

неуважительности обстоятельства для отсрочки предоставления судом ответа на информационный запрос лица по судебному делу.

Кроме того, приведена правовая позиция по процессуальному вопросу, в частности о способе реализации лицом права на получение безвозмездной вторичной правовой помощи.

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