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Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Основания освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей: обзор судебной практики КАС ВС

12:27, 5 декабря 2023
Кроме того, приведена правовая позиция по процессуальному вопросу, в частности о способе реализации лицом права на получение безвозмездной вторичной правовой помощи.
Основания освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей: обзор судебной практики КАС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС, где представлены решения, внесенные в ЕГССР, за октябрь 2023 года.

В обзоре приведен ряд актуальных правовых позиций КАС ВС, сформулированных по результатам кассационного пересмотра административных дел, в частности, о:

  • ставке рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины;
  • основания освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей;
  • принципа презумпции правомерности решений налогоплательщика;
  • учета доводов и предоставленных для их подтверждения доказательств при рассмотрении дела в суде;
  • определения ставки акцизного налога для товара, классифицированного импортером в товарной позиции согласно УКТ ВЭД 2206 00 39 00;
  • правовой природе приказов органов местного самоуправления о внесении объектов в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия и приказов Минкультуры о внесении объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины;
  • обжаловании Кодекса газораспределительных систем;
  • ограничении ведения хозяйственной деятельности в первой зоне округа санитарной охраны курортов;
  • полномочиях областных советов после введения в Украине военного положения и образования военных администраций;
  • неуважительности обстоятельства для отсрочки предоставления судом ответа на информационный запрос лица по судебному делу.

Кроме того, приведена правовая позиция по процессуальному вопросу, в частности о способе реализации лицом права на получение безвозмездной вторичной правовой помощи.

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