Движение для грузовиков на границе Словакии с Украиной разблокировано – ГПСУ

На территории Словакии завершились действия участников акции, которые блокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вишне-Немецкое».

Источник фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что на территории Словакии завершились действия участников акции.

По информации, которая поступила украинским пограничникам от представителей Пограничной полиции Словацкой Республики в 22:00 в понедельник, 4 декабря, на территории Словакии завершились действия участников акции, которые блокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вишне-Немецкое», смежный украинскому пункту пропуска «Ужгород».

Акцию проводили представители Союза перевозчиков Словакии.

В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время оформление грузовых транспортных средств осуществляется в установленном порядке.

«В связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

По состоянию на утро сегодня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств», – сообщили в ГПСУ.

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