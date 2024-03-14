Большая Палата Верховного Суда высказала позицию по ограничению доступа к ЕГРСР

БП ВС заключила, что свободный, открытый доступ к судебным решениям может быть ограничен исключительно законом.

У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Великої Палати Верховного Суду щодо обмеження доступу до ЄДРСР.

ВП ВС у постанові №990/164/23 від 15.02.2024 зазначила, що ст. 4 ЗУ «Про доступ до судових рішень» №3262-IV визначає доступ до Реєстру, згідно з яким судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному вебпорталі судової влади України. Загальний доступ до судових рішень на офіційному вебпорталі судової влади України забезпечується з дотриманням вимог ст. 7 цього Закону.

Далі Закон №3262-IV дає збагнути, що право на доступ до судових рішень не є цілковитим (абсолютним), бо існують окремі види інформації, які містяться (можуть міститися) в судових рішеннях, до яких може бути застосований обмежений (відтермінований) доступ або такий доступ може бути заборонений повністю.

За цим Законом втручання в право кожного отримати публічну інформацію, зафіксовану в судових рішеннях, має відповідати конституційному принципу законності, воно має переслідувати мету, задля досягнення якої застосовується таке обмеження, а сама мета повинна переважати законний інтерес особи, яка бажає доступитися до судових рішень.

ВП ВС виснувала, що вільний, відкритий доступ до судових рішень як складову конституційної засади гласності судового процесу може бути обмежено виключно законом.

Обмеження права вільного користування ЄДРСР з підстав, прямо не передбачених Законом №3262-IV, допускається тільки на підставі рішення суду.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд скасував рішення ВРП, яке дозволило слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень.

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