Суд взыскал с коммунального предприятия почти полмиллиона гривен в доход государства за нарушение природоохранного законодательства

Ответчик нарушил нормы природоохранного законодательства путем складирования отходов в пределах прибрежной защитной полосы реки Серет на территории гидропарка «Топильче».

Тернопольская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к коммунальному предприятию о взыскании 476 580,80 грн ущерба, нанесенного окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Тернопольской области.

Исковые требования обосновано тем, что ответчик, в процессе осуществления им плановой хозяйственной деятельности, нарушил нормы природоохранного законодательства путем складирования отходов в пределах прибрежной защитной полосы реки Серет на территории гидропарка "Топильче", в результате чего загрязнен земельный участок и уничтожены зеленые насаждения. Прокурор утверждал, что такие действия ответчика нанесли ущерб государству в размере 476 580,80 грн.

Исследовав все обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокурора о нарушении коммунальным предприятием норм природоохранного законодательства. При этом суд учел, что для установления имело место правонарушения, основным доказательством является акт проверки, в котором зафиксирован факт правонарушения, который (акт), согласно статье 7 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" , является документом, фиксирующим факт проведения плановых, внеплановых проверок субъектов и является носителем доказательной информации о выявленных нарушениях требований законодательства, в частности в сфере охраны окружающей природной среды.

Таким образом, акт, составленный по результатам проведения соответствующего мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов является надлежащим и допустимым доказательством в понимании ст. ст. 76, 77 ХПК Украины, в котором зафиксированы соответствующие нарушения природоохранного законодательства.

Ознакомиться с текстом решения от 21.03.2024 г. по делу № 921/652/23 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.