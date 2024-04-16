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Суд стягнув з комунального підприємства майже пів мільйона гривень в дохід держави за порушення природоохоронного законодавства

21:25, 16 квітня 2024
Відповідач порушив норми природоохоронного законодавства, шляхом складування відходів в межах прибережної захисної смуги річки Серет на території гідропарку «Топільче».
Суд стягнув з комунального підприємства майже пів мільйона гривень в дохід держави за порушення природоохоронного законодавства
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Тернопільська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до комунального підприємства про стягнення 476 580,80 грн шкоди, завданої навколишньому природному середовищу. Про це повідомляє пресслужба Господарського суду Тернопільської області.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач, в процесі здійснення ним планової господарської діяльності, порушив норми природоохоронного законодавства, шляхом складування відходів в межах прибережної захисної смуги річки Серет на території гідропарку "Топільче", внаслідок чого забруднено земельну ділянку та знищено зелені насадження.

Прокурор стверджував, що такі дії відповідача завдали збитки державі в розмірі 476 580,80 грн.

Дослідивши усі обставини справи, суд погодився з доводами прокурора щодо порушення комунальним підприємством норм природоохоронного законодавства.

При цьому суд врахував, що для встановлення чи мало місце правопорушення, основним доказом є акт перевірки, в якому зафіксований факт правопорушення, який (акт), вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi", є документом, що фiксує факт проведения планових, позапланових перевiрок суб'єктiв rосподарювання i є носiєм доказової iнформації про виявленi порушення вимог законодавства, зокрема у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Таким чином акт, складений за результатами проведення відповідного заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів є належним та допустимим доказом в розумінні ст. ст. 76, 77 ГПК України, в якому зафіксовано відповідні порушення природоохоронного законодавства.

Ознайомитись з текстом рішення від 21.03.2024 у справі № 921/652/23 можна за посиланням.

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