Суд поддержал позицию налоговиков касательно отказа в регистрации налоговых накладных: детали дела

В процессе сопровождения судебного спора относительно регистрации налоговых накладных выявлены обстоятельства, приведшие к подаче иска о признании договора недействительным.

Государственная налоговая служба сообщает, что Верховным Судом поддержана позиция контролирующего органа по признанию договора поставки недействительным, что стало основанием для пересмотра судебного решения по делу об отказе в регистрации налоговых накладных по вновь открывшимся обстоятельствам.

При сопровождении судебного спора относительно регистрации налоговых накладных установлены обстоятельства, которые явились основанием для инициирования иска о признании договора недействительным, в частности, опровержение банковским учреждением проведения банковских расчетов, арест банковских счетов, персональные экономические санкции СНБО и т.д.

Решением Днепропетровского окружного административного суда по делу № 160/22180/23 удовлетворен иск налогового органа и признан недействительным договор, на выполнение которого составлены спорные налоговые накладные.

Таким образом, решения об отказе в регистрации налоговых накладных, учитывая недействительность вышеупомянутого договора, являются обоснованными, а значит исковые требования в этой части не подлежат удовлетворению.

Следовательно, Днепропетровским окружным административным судом от 04.06.2024 по делу № 160/19475/21 заявление Государственной налоговой службы Украины о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам частично удовлетворено.

Решение Днепропетровского окружного административного суда от 25.01.2022 в части удовлетворенных исковым требованиям отменено по части признания противоправными и отмены решений, принято новое, которым отказано в удовлетворении иска в части регистрации налоговых накладных.

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