В Хмельницком 27-летняя женщина, ограбившая и разувшая прохожую, просила смягчить наказание — что решил суд

Женщина будет отбывать наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Хмельницкого горрайонного суда обвиняемой в грабеже, соединенном с насилием, которое не опасно для здоровья потерпевшего, совершенном повторно, в условиях военного положения.

Следовательно, 27-летняя жительница Хмельницкого района, ограбившая свою знакомую, будет отбывать наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Ее апелляционную жалобу ХАС отклонил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Як встановив суд, зранку 27 вересня 2023 року поблизу залізничного вокзалу станції «Хмельницький» обвинувачена, котра була в стані алкогольного сп`яніння, помітила знайому жінку. Вона нібито з нею не привіталася, тож це стало приводом «відійти поговорити». Під час розмови кілька разів ударила спірозмовницю по обличчю, забрала мобільний телефон, сказала роззутися й віддати кросівки.

Місцевий суд визнав нападницю винною в інкримінованій їй частині 4 стаття 186 Кримінального кодексу України та призначив остаточне покарання – 7 з половиною років ув’язнення.

Вона оскаржила вирок до апеляційного суду, просила його змінити та пом`якшити їй покарання. Свої вимоги аргументувала тим, що викладені у вироку обставини злочину не відповідають дійсності. Мовляв, насправді вона вдарила знайому лише двічі. Вказала, що слідчий експеримент зі свідками також не встановив обставини вчинення злочину, до того ж свідкам навряд чи можна довіряти, оскільки й на експеримент, й у судове засідання вони приходили п’яні, через що доводилося переносити розгляд справи.

Колегія суддів апеляційного суду відхилила твердження апелянтки. Зауважила, що про кількість ударів чітко й послідовно заявила сама потерпіла, а її показання узгоджуються з іншими доказами. До того ж кількість тілесних ушкоджень, які обвинувачена ставить під сумнів, ніяк не впливає на кримінально-правову кваліфікацію інкримінованого їй правопорушення.

Також апеляційний суд звернув увагу на відеозапис слідчих експериментів, на яких свідки спокійно та зрозуміло розповіли про обставини, час та місце події, підтвердили факт конфлікту та що обвинувачена неодноразово вдарила рукою потерпілу по обличчю і заволоділа її майном. Аналогічні показання вони дали й у суді.

«Апеляційна скарга обвинуваченої не містить обставин на підтвердження підстав для її обмови свідками та потерпілою, наявності у них особистих неприязних стосунків, ворожнечі, майнових спорів та ін. до подій, що відбувалися 27.09.23 року. Свідки та потерпіла були попереджені судом про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень, приведені до присяги відповідно до вимог КПК України. Отже, апеляційні твердження обвинуваченої про недостовірність показів свідків, їх перебування у стані алкогольного сп`яніння під час проведення слідчих дій та допиту в суді, апеляційний суд вважає надуманими, оскільки такі обставини нічим не підтверджуються», – йдеться в ухвалі апеляційного суду.

На думку колегії суддів, суд першої інстанції призначив апелянтці законне покарання: врахував, що вона вчинила тяжкий, умисний злочин протягом іспитового строку, бувши засудженою вироком суду від 17.08.23, не працює, негативно характеризується за місцем проживання, не має утриманців, неодружена. Взяв до уваги також її стан алкогольного сп’яніння, як обставину, що обтяжує покарання та щире каяття, як обставину, що пом’якшує покарання. Підстав для призначення ще м’якшого покарання немає, вважає ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/30411/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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