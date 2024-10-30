Суд признал недействительным договор на строительство торгового центра возле водного фонда Киева

Наличие согласований землеустроительной документации, в которой не отражен реальный состав земельного участка, не опровергает обстоятельств очевидного наложения такого участка на часть водной глади озера и расположение его в пределах прибрежной защитной полосы, – КГС ВС.

Отсутствие отдельного проекта землеустройства по установлению прибрежной защитной полосы не свидетельствует об отсутствии самой прибрежной защитной полосы, поскольку ее размеры установлены законом. Об этом сообщает Верховный Суд.

Земельный участок, который относится к землям водного фонда и расположен в пределах прибрежной защитной полосы, не может передаваться в аренду с другой целью, чем та, которая определена в ч. 4 ст. 59 ЗК Украины, поэтому передача такого земельного участка в пользование под строительство торгово-офисного центра неправомерна.

Такие выводы сделал КГС ВС в деле по иску прокурора об устранении собственнику - территориальной общине города Киева препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком, расположенным в районе озера Вырлица в юго-восточной части Дарницкого района города Киева.

В 2005 году между Киевским горсоветом и ООО заключен договор аренды земельного участка в районе озера Вырлица для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного и офисно-выставочного комплекса.

Прокурор отмечал, что спорный земельный участок относится к землям водного фонда, расположен в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны, а потому предоставление такого земельного участка под строительство торгово-офисного комплекса противоречит требованиям законодательства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Зато суд апелляционной инстанции удовлетворил иск, поскольку фактические обстоятельства принадлежности спорного земельного участка к землям водного фонда и его расположение в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы озера Вырлица исключают правомерность приобретения ответчиком права пользования таким земельным участком с целью строительства торгово-офисного центра.

КГС ВС согласился с такими выводами и отметил, что земли прибрежных защитных полос являются землями водного фонда Украины, на которые распространяется особый порядок их использования и предоставления их в пользование. Такие земли могут предоставляться в аренду исключительно для целей, определенных в Земельном и Водном кодексах Украины.

Отсутствие отдельного проекта землеустройства по установлению прибрежной защитной полосы не свидетельствует об отсутствии самой прибрежной защитной полосы, поскольку ее размеры установлены законом.

Апелляционный суд установил, что спорный земельный участок не только накладывается на прибрежную защитную полосу озера, но и охватывает часть водной глади озера.

Вместе с тем апелляционный суд обратил внимание, что наличие согласований землеустроительной документации, в которой не отражен реальный состав земельного участка (в частности, как в проекте землеустройства, так и в согласованиях соответствующими органами землеустроительной документации по отводу спорного земельного участка в аренду), не опровергает обстоятельств очевидного наложения спорного земельного участка на часть водной глади озера и расположения его в пределах прибрежной защитной полосы озера Вырлица.

Учитывая особенности расположения спорного земельного участка, режим хозяйственной деятельности на землях прибрежных защитных полос водного фонда, цель, с которой спорный земельный участок передавался в пользование ООО, - строительство торгово-офисного центра, учитывая приведенные положения законодательства и судебную практику в спорах относительно земель водного фонда, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о неправомерности передачи в аренду такого земельного участка ООО, поскольку он не мог передаваться в аренду с другой целью, нежели та, которая определена в ч. 4 ст. 59 ЗК Украины. В то же время суд отметил, что поскольку в приведенном случае неправомерное пользование обществом спорным земельным участком имеет длящийся характер, прокурором заявлен в частности негаторный иск, то исковая давность на него не распространяется.

Постановление КГС ВС от 17 сентября 2024 года по делу № 910/10049/22.

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