Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования

К программе частичной компенсации стоимости украинской техники и оборудования присоединились еще 10 банков, заключив соответствующие меморандумы с Министерством экономики Украины. Эта инициатива реализуется в рамках политики «Сделано в Украине».
«Теперь покупатели украинской техники, включая автобусы, грузовики, лифты и трансформаторы, могут подавать заявки на компенсацию в 15% стоимости продукции через еще десять банков. Всего двенадцать финансовых учреждений уже предоставляют эту услугу предпринимателям и производителям, которые стремятся модернизировать свои производства и обеспечить энергонезависимость. Программа также способствует развитию украинской промышленности», - отметила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики.
Банки, участвующие в программе, включают:
Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, предприниматели должны оплатить технику через один из уполномоченных банков и подать заявку на компенсацию, добавив копию платежного документа и акт приема-передачи.
Банки, уполномоченные для выплаты компенсаций, выполняют следующие функции:
Производители, желающие включить свою технику в программу, должны подать электронную заявку в Минэкономики, указав степень локализации и калькуляцию себестоимости. После проверки товары будут включены в публичный перечень для банков.
Компенсацию на приобретенную технику, которую купили до 1 декабря 2024 года, можно получить в этом году при условии подачи заявки до 5 декабря. На технику, купленную после 1 декабря, компенсация будет начислена в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.
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