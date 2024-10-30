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Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования

16:47, 30 октября 2024
Предприниматели могут получить компенсацию на украинскую технику через 12 банков.
Еще 10 банков присоединились к программе компенсации покупки украинской техники и электрооборудования
Источник фото: molbuk.ua
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К программе частичной компенсации стоимости украинской техники и оборудования присоединились еще 10 банков, заключив соответствующие меморандумы с Министерством экономики Украины. Эта инициатива реализуется в рамках политики «Сделано в Украине».

«Теперь покупатели украинской техники, включая автобусы, грузовики, лифты и трансформаторы, могут подавать заявки на компенсацию в 15% стоимости продукции через еще десять банков. Всего двенадцать финансовых учреждений уже предоставляют эту услугу предпринимателям и производителям, которые стремятся модернизировать свои производства и обеспечить энергонезависимость. Программа также способствует развитию украинской промышленности», - отметила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики.

Банки, участвующие в программе, включают:

  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»
  • АТ «СКАЙ БАНК»
  • О «ПроКредит Банк»
  • АО «ОТП Банк»
  • АТ «ПИРЕУС БАНК МКБ»
  • АО АКБ «Львов»
  • ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
  • АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
  • АТ «АБ »РАДАБАНК»
  • ПАТ «МТБ БАНК»
  • АО «Банк Кредит Днепр»
  • АТ «КБ »ГЛОБУС»

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, предприниматели должны оплатить технику через один из уполномоченных банков и подать заявку на компенсацию, добавив копию платежного документа и акт приема-передачи.

Банки, уполномоченные для выплаты компенсаций, выполняют следующие функции:

  • Проверяют документы, подтверждающие покупку;
  • Передают списки заявителей в Минэкономики для проверки;
  • Открывают счета для получения компенсаций;
  • Перечисляют средства на счета покупателей.

Производители, желающие включить свою технику в программу, должны подать электронную заявку в Минэкономики, указав степень локализации и калькуляцию себестоимости. После проверки товары будут включены в публичный перечень для банков.

Компенсацию на приобретенную технику, которую купили до 1 декабря 2024 года, можно получить в этом году при условии подачи заявки до 5 декабря. На технику, купленную после 1 декабря, компенсация будет начислена в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.

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компенсация

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