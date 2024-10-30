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Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання

16:47, 30 жовтня 2024
Підприємці можуть отримати компенсацію на українську техніку через 12 банків.
Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання
Джерело фото: molbuk.ua
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До програми часткової компенсації вартості української техніки та обладнання приєдналися ще 10 банків, уклавши відповідні меморандуми з Міністерством економіки України. Ця ініціатива реалізується в рамках політики «Зроблено в Україні».

«Тепер покупці української техніки, включаючи автобуси, вантажівки, ліфти та трансформатори, можуть подавати заявки на компенсацію в 15% вартості продукції через ще десять банків. Усього дванадцять фінансових установ вже надають цю послугу підприємцям і виробникам, які прагнуть модернізувати свої виробництва та забезпечити енергонезалежність. Програма також сприяє розвитку української промисловості», — зазначила Юлія Свириденко, Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр економіки.

Банки, що беруть участь у програмі, включають:

  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»
  • АТ «СКАЙ БАНК»
  • АТ «ПроКредит Банк»
  • АТ «ОТП Банк»
  • АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
  • АТ АКБ «Львів»
  • ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
  • АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
  • АТ «АБ «РАДАБАНК»
  • ПАТ «МТБ БАНК»
  • АТ «Банк Кредит Дніпро»
  • АТ «КБ «ГЛОБУС»

Щоб скористатися державною підтримкою, підприємці повинні оплатити техніку через один з уповноважених банків та подати заявку на компенсацію, додавши копію платіжного документа та акт прийняття-передачі.

Банки, уповноважені для виплати компенсацій, виконують наступні функції:

  • Перевіряють документи, що підтверджують покупку;
  • Передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки;
  • Відкривають рахунки для отримання компенсацій;
  • Перераховують кошти на рахунки покупців.

Виробники, які бажають включити свою техніку в програму, повинні подати електронну заявку до Мінекономіки, зазначивши ступінь локалізації та калькуляцію собівартості. Після перевірки товари будуть включені до публічного переліку для банків.

Компенсацію на придбану техніку, яку купили до 1 грудня 2024 року, можна отримати цього року за умови подання заявки до 5 грудня. На техніку, куплену після 1 грудня, компенсація буде нарахована наступного року. Фінансування залежить від черговості надходження заявок та наявності бюджету.

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компенсація

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