Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання

Підприємці можуть отримати компенсацію на українську техніку через 12 банків.

Джерело фото: molbuk.ua

До програми часткової компенсації вартості української техніки та обладнання приєдналися ще 10 банків, уклавши відповідні меморандуми з Міністерством економіки України. Ця ініціатива реалізується в рамках політики «Зроблено в Україні».

«Тепер покупці української техніки, включаючи автобуси, вантажівки, ліфти та трансформатори, можуть подавати заявки на компенсацію в 15% вартості продукції через ще десять банків. Усього дванадцять фінансових установ вже надають цю послугу підприємцям і виробникам, які прагнуть модернізувати свої виробництва та забезпечити енергонезалежність. Програма також сприяє розвитку української промисловості», — зазначила Юлія Свириденко, Перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр економіки.

Банки, що беруть участь у програмі, включають:

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

АТ «СКАЙ БАНК»

АТ «ПроКредит Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ АКБ «Львів»

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

АТ «АБ «РАДАБАНК»

ПАТ «МТБ БАНК»

АТ «Банк Кредит Дніпро»

АТ «КБ «ГЛОБУС»

Щоб скористатися державною підтримкою, підприємці повинні оплатити техніку через один з уповноважених банків та подати заявку на компенсацію, додавши копію платіжного документа та акт прийняття-передачі.

Банки, уповноважені для виплати компенсацій, виконують наступні функції:

Перевіряють документи, що підтверджують покупку;

Передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки;

Відкривають рахунки для отримання компенсацій;

Перераховують кошти на рахунки покупців.

Виробники, які бажають включити свою техніку в програму, повинні подати електронну заявку до Мінекономіки, зазначивши ступінь локалізації та калькуляцію собівартості. Після перевірки товари будуть включені до публічного переліку для банків.

Компенсацію на придбану техніку, яку купили до 1 грудня 2024 року, можна отримати цього року за умови подання заявки до 5 грудня. На техніку, куплену після 1 грудня, компенсація буде нарахована наступного року. Фінансування залежить від черговості надходження заявок та наявності бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.