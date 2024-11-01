Апелляционный суд закрыл производство по делу по факту ДТП с потерпевшим, поскольку вина обвиняемого не доказана

Водитель нарушил правила дорожного движения и столкнулся с «ВАЗ 21102», затем наехал на мужчину, стоявшего на обочине возле своего авто», нанеся ему телесные повреждения средней степени тяжести.

В Черновицкий апелляционный суд с жалобой обратился адвокат 33-летнего жителя Вижницкого района, которого Вижницкий районный суд Черновицкой области признал виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и причинении потерпевшему телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд І інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки та звільнив від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши 2-річний іспитовий строк.

Згідно з оскаржуваним вироком суду, його підзахисний, в грудні 2021 року, керуючи автомобілем «Volkswagen Caddy» у с. Банилів Вижницького району, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ 21102». В подальшому він наїхав на чоловіка, який стояв на узбіччі біля свого автомобіля «Renault Duster», внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Однак з таким висновком суду ані він, ані його підзахисний не погодилися, вказавши в апеляційній скарзі на те, що вирок був постановлений на недопустимих та недостатніх доказах, тобто, з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Так, мотивуючи апеляційну скаргу, апелянт звернув увагу на те, що водій рухався по своїй полосі, у той час як інший автомобіль, який раптово виїхав перед ним, грубо порушивши вимоги правил дорожнього руху, створив умови для скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду дослідила матеріали справи, заслухала доводи сторін та дійшла висновку про обґрунтованість апеляційної скарги.

Як вбачається з висновку додаткової судової автотехнічної експертизи, призначеної ухвалою Чернівецького апеляційного суду, виходячи з отриманих даних під час слідчого експерименту з обвинуваченим та іншим учасником ДТП, траєкторії руху їхніх автомобілів не перетиналися, а тому надані ними вихідні дані є неспроможними, що і було зазначено у висновку експертизи.

При цьому, експерт зазначив, що з технічної точки зору, причиною настання ДТП є невідповідність дій водія ВАЗу вимогам правил дорожнього руху. Виконуючи поворот, він створив перешкоду та першочергову небезпеку для автомобіля «Volkswagen Caddy» під керуванням обвинуваченого, який рухався по головній дорозі та мав перевагу в русі.

Водночас, доказів того, що останній мав технічну можливість уникнути зіткнення шляхом своєчасного застосування гальмування стороною обвинувачення надано не було.

А тому колегія суддів визнала неналежним доказом проведений за участі водіїв слідчий експеримент, який було покладено в основу обвинувачення та постановлення вироку.

З огляду на наведене та за наявності в матеріалах справи інших суперечливих даних, які не сприяють встановленню істини, судова колегія задовольнила апеляційну скаргу захисника обвинуваченого, скасувала вирок суду І інстанції, а провадження у справі – закрила у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості обвинуваченого та вичерпанням можливості для їх отримання.

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